Desembassen aigua a Camarasa per provocar una crescuda controlada del riu que pugui mobilitzar sediments fins a la costa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Endesa porta a terme des d'aquest dimarts al matí un desembassament d'aigua puntual a Camarasa. Ho fa en el marc d'una prova pilot que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), conjuntament amb altres organismes i institucions, executa entre l'embassament lleidatà i el de Riba-roja. Un dels tècnics de planificació de la CHE, Rogelio Galván, ha explicat que l'operació té l'objectiu de provocar una crescuda controlada del cabal del riu per mobilitzar els sediments acumulats fins a la costa. Segons Galván, això ha de servir per evitar que els embassaments "perdin capacitat d'acumular aigua en un futur" i, alhora, "renaturalitzar" el curs fluvial.

En concret, l'operació es possible gràcies a les pluges de les últimes setmanes i contempla el desembassament d'aigua als pantans del Grado (Aragó) i de Camarasa (Noguera) per provocar dues crescudes controlades dels rius Cinca i Segre. Galván preveu que els dos cabals conflueixin i, ja a l'Ebre, arribin en 24 hores al pantà de Riba-roja, on també es reduirà el volum hídric. Així, s'espera que la força de l'aigua pugui mobilitzar tant sediments com algues acumulades i fer-los arribar durant divendres fins al Delta.

Galván ha detallat que aquesta operació també és important perquè els sediments solen acumular-se als embassaments i a llarg termini poden reduir la seva capacitat hídrica. Així, es vol evitar que això succeïxi i enviar-los riu avall fins a la costa. Al mateix temps, el tècnic de la CHE ha dit que la maniobra ha de servir per millorar l'ecosistema fluvial. Tot plegat, es "monitorarà", ha assegurat.

Tot i que ja s'havia fet actuacions similars en l'última dècada en zones del Baix Ebre, des de la CHE s'ha detallat que l'operació s'estrena al tram de Camarasa en el marc d'una prova pilot per arrossegar aquests sediments i millorar el curs fluvial. "Atès que ens trobem en els passos inicials i en una fase d'estudi tenim l'assessorament i la col·laboració d'administracions, universitats i organismes del país", ha dit Galván.

Concretament, col·laboren en el projecte Endesa, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), Endesa, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Politècnica de Madrid, entre altres.

En el marc de l'operació i, segons Endesa, s'alliberarà un cabal d'entre 50 i 140 metres cúbic per segon en funció de la localitat lleidatana (Camarasa, Balaguer, Seròs i Lleida). La sortida d'aigua ha començat aquest dimarts al matí i es preveu allargar fins a la matinada. Endesa no preveu cap desbordament del Segre, però sí que es podrien inundar diversos guals i zones que es troben en llocs inundables restringint, per tant, la navegació en el tram que va des de la presa de Camarasa fins a la cua de l'embassament de Riba-roja, especialment a la zona de la Mitjana