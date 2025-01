Facturen rebuts de fins a 11.000 euros per dos mesos de llum a veïns d'Àger: “És un desfasament de gestió i patim les conseqüències"

Veïns d’Àger i les Avellanes, que ja no saben com acabar amb els despropòsits de l’elèctrica. - E.FARNELL

“Em va arribar un rebut de la llum d’11.749 euros d’un habitatge al qual només vaig els caps de setmana, quan la factura habitual oscil·la entre els 35 i els 45 euros cada dos mesos.” Aquesta va ser la incòmoda sorpresa que es va emportar Antònia Sabater, veïna d’Àger, de la distribuïdora Elèctrica del Montsec el desembre passat. No és l’única: altres veïns d’aquesta localitat i de les Avellanes i Santa Linya, l’EMD de Fontllonga d’Ametlla o el poble d’Alberola, a Os de Balaguer, també pateixen els despropòsits d’aquesta distribuïdora com és el duplicat de factures en un mateix mes o el càrrec de rebuts unflats, encara que “la mala gestió i el nefast servei” s’arrosseguen des de fa anys, va assegurar el tinent d’alcalde d’Àger i edil d’Obres, Urbanisme i Energies, Jordi Cortasa.

“És molt caòtic i fa mesos que alguns clients paguem els nostres rebuts directament a Hisenda perquè Elèctrica del Montsec acumula embargaments”, va explicar Xavier Gregori, veí de les Avellanes i Santa Linya. “És un desfasament de gestió i patim les conseqüències perquè les lectures dels consums les passem per telèfon o en el millor dels casos passa un senyor i les fa manualment”, va explicar Cristina Masvidal, d’Àger.

A tot això se suma una falta d’inversió a la xarxa elèctrica i al servei, ja que són molts els clients que encara compten amb comptadors antics, prohibits des del 2018, i la majoria no funcionen. Tampoc poden donar-los de baixa, asseguren. “Vivim una situació tercermundista i de perill perquè tota la xarxa ha quedat obsoleta, i és impossible contactar amb algú de l’empresa, perquè no ens contesten o ens diuen que no hi ha ningú treballant”, van assegurar. Han tramitat reclamacions, burofax, denúncies a l’Icaen i al síndic de greuges.

L’ajuntament d’Àger s’ha reunit amb representants del ministeri per a la Transició Energètica a Madrid, amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), representants del Govern i d’Endesa, “encara que de moment no hi ha una solució”, va dir Cortasa.

Els afectats, que no veuen una sortida, diuen viure “una situació terminal que ens ofega”, i exigeixen mesures ja. A més, no descarten mobilitzacions perquè se’ls escolti. Aquest diari va intentar sense èxit contactar amb els representants de la distribuïdora, propietat d’Antonio Soler.

Insten a inhabilitar l’elèctrica després de multes i embargaments

Els afectats, més d’un miler, demanen al Govern que s’inhabiliti Elèctrica del Montsec, que acumula diverses multes i embargaments. De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va demanar l’any passat al Govern central d’inhabilitar l’empresa, per greus incompliments de la llei del sector elèctric i per la nul·la inversió en les zones on dona servei, a més d’imposar-li sancions per la situació precària de les línies, sobre les quals no es fa manteniment ni es modernitzen. L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va dir que només actuen quan “pressionem” i que han estat diverses les denúncies pel mal estat de les infraestructures. El propietari, Antonio Soler, va ser acusat per la Fiscalia d’una suposada estafa d’1,5 milions a la xarxa elèctrica per actuar com a comercialitzador i distribuïdor. Va ser absolt al considerar que va ser una falta administraviva i ja havia estat sancionada.