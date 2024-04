El Geoparc celebra el sisè aniversari de la declaració de la Unesco

Més de quaranta persones van participar ahir en els actes per celebrar el sisè aniversari de la declaració del Geoparc Orígens per part de la Unesco que va tenir lloc a Àger, a la Noguera. Durant la jornada es va recórrer la zona del barranc de la Règola, en el qual també es va dur a terme una actuació per netejar la zona d’escombraries. D’altra banda, també es va visitar la zona del castell, on es van habilitar microscopis especials per observar el sol, segons va explicar la presidenta de l’entitat i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.

El Geoparc Orígens inclou tota la comarca del Pallars Jussà, tres municipis de la Noguera ubicats al Montsec (Vilanova de Meià, Àger i Camarasa), Coll de Nargó a l’Alt Urgell i Baix Pallars, al Pallars Sobirà. Segons Romero, aquest organisme impulsa activitats per salvaguardar el patrimoni, principalment geològic i paleontològic, relacionat amb els fòssils de dinosaures, però també de caràcter acadèmic, pedagògic i turístic. D’altra banda, va afegir que la Unesco revisa cada quatre anys les actuacions que s’han fet a tot el territori que inclou el Geoparc per renovar aquesta acreditació, “per això la institució té especial cura amb les mesures necessàries per al seu manteniment”.