Aconsegueixen els diners per repatriar el nen de Tremp que es va ofegar

La família del nen de 14 anys de Tremp que es va ofegar al pantà de Sant Antoni, el cos del qual va ser localitzat dimecres, ja ha aconseguit els diners per repatriar el cos a Mali, el seu país d’origen, segons van explicar impulsors de la iniciativa. S’han recollit diners per diverses vies –una de les quals a través de l’Escola de Futbol Tremp, on jugava el nen– i també per internet mitjançant la plataforma de finançament col·lectiu GoFundMe, que ahir a la tarda havia aconseguit més de 3.200 euros de 229 donatius (gofundme.com/f/ayuda-para-repatriar-el-cuerpo-de-demba-konateh.) Allà, l’organitzador de la iniciativa del finançament col·lectiu, Fatou Camara Camara, va explicar que “el pare ja ha aconseguit els diners per poder repatriar el cos del Demba, a través de la solidaritat de la gent de Tremp que han fet donatius en el seu compte de banc. Atès que hi ha més gent que vol continuar donant, he tornat a obrir la col·lecta. Aquests diners serviran perquè el pare pugui pagar-se les despeses que li suposa a ell la tragèdia, com, per exemple, despeses de documentació, el seu propi bitllet, el transport del cos des de l’aeroport cap al seu poble, etc.”. Per la seua part, la comunitat africana de Tremp va agrair, a través de les xarxes socials del consistori, el suport rebut durant aquests dies.