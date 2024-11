Criden a la concentració solidària per demanar l’absolució de les activistes encausats per l’ocupació d’un bloc a Rialp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El problema de l’habitatge al Pallars aquesta setmana es posa de manifest amb dos casos molt concrets com són el judici a activistes encausades per l’ocupació d’un bloc de pisos a Rialp, al Pallars Sobirà, aquest dijous i l’alerta de desnonament d’un veí d’Erdo, al Pallars Jussà, aquest divendres. Per tot, diferents col·lectius en defensa de l’habitatge han explicat aquest dimecres la situació que viu l’habitatge al Pallars i han cridat a la concentració solidària tant per demanar l’absolució de les encausades davant del Jutjat de Tremp com per evitar el desnonament dels veïns d’Erdo.

Els afectats han explicat que les cases d’Erdo estan deshabitades des del 2009 i són propietat de la Sareb. En cas de produir-se els desnonaments el poble quedaria “sense futur ni vida”, han comentat. Lamenten que igual que a Erdo i a altres pobles que resten “gairebé buits” i amb un “gran nombre de pisos desocupats”.

Els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament el mes passat i ara estan amenaçats per un nou avís. Els afectats han lamentat la manca de suport de les administracions i els serveis socials durant aquest període.

La crida per evitar el desallotjament és perquè “no poden permetre que els desallotgin sense oferir-los una alternativa".

L’Aixeta

L’Aixeta és un col·lectiu de persones que va decidir alliberar un bloc de pisos a Rialp per reivindicar el dret a un habitatge digne. Des de la seva ocupació denuncien que han rebut “una resposta contundent i repressiva” per part de les institucions i policies.

Un total de sis persones que han ocupat aquest bloc han estat denunciades i aquest dijous hi haurà el judici al Jutjat de Tremp. Els ocupants del bloc han estat denunciats per l’Ajuntament de Rialp, el Bisbat d’Urgell i Consulting Pallars S.L per intentar desallotjar el bloc. Per tot, el col·lectiu Aixeta fa una crida a concentrar-se davant del Jutjat, aquest dijous, per donar suport durant el judici a les persones encausades.