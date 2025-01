Traslladen els Bombers de Tremp al parc de la Pobla de Segur perquè s'han quedat sense calefacció i aigua calenta

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Interior ha traslladat els bombers del Parc de Tremp al de voluntaris de la Pobla de Segur per manca de calefacció i aigua calenta. El cap del Parc de Tremp, Àngel Salzer, ha explicat que fa mesos que estan així, però que amb la baixada de temperatures dels darrers dies la situació “no era la idònia per treballar”. Salzer ha manifestat que un bomber s’ha de poder dutxar després d’un servei i més quan de vegades treballen amb productes tòxics. Pel que fa al fred, ha apuntat que en alguns espais del Parc de Tremp s’ha arribat a -14°C. El col·lectiu de bombers confia que sigui una situació “provisional”. Fonts d’Interior han dit que el trasllat no afecta l’operativa de Bombers i que confien que la situació quedi resolta a finals de setmana.

Salzer ha explicat que aquesta situació “l’arrosseguen des de fa temps”, però que s’anava solucionant de manera puntual. Fins a aquesta setmana que “no s’han assolit temperatures de confort” al Parc i s’ha optat pel trasllat.

El problema rau en una avaria en la vàlvula de la caldera. Interior està pendent que l’empresa trobi la peça per fer la reparació. Mentre la peça no arriba s’ha optat per aquesta solució que Interior qualifica de “provisional”. Mentre duri aquesta situació els bombers del Parc de Tremp fan el torn de guàrdia de dia a la Pobla de Segur i el de nit el seguiran fent a Tremp.

Els darrers dies els bombers anaven escalfant el Parc amb calefactors i estufes auxiliars, però les baixes temperatures per sota zero molts dies ha fet impossible continuar treballant al Parc de Tremp.

El delegat sindical de bombers a la Regió de Lleida, Àlex Granados, ha explicat que aquesta caldera “no ha funcionat mai correctament”, però hi havia solucions puntuals. Ara, des del mes de novembre que la caldera està avariada i no es repara. Granados ha dit que sense calefacció no es donen les condicions laborals òptimes per poder treballar i ha demanat solucions urgents perquè “els dies passen i les solucions no arriben”.

El cap del Parc de Tremp ha insistit que el trasllat no afecta en l’operativa de bombers i que totes les sortides d’emergències estan garantides.

Junts pregunta al Govern

La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha preguntat al Govern sobre aquest trasllat i a què es deu que el Parc de Tremp no tingui “les cobertures mínimes per tal que els bombers puguin desenvolupar la seva jornada laboral amb normalitat i amb les condicions adequades”.

La diputada ha preguntat a l’Executiu per quin motiu no s’ha fet la reparació o la substitució de la caldera arribant al punt que el parc de bombers de Tremp en ple mes de gener no disposa de calefacció ni aigua calenta, i més tenint en compte que aquest era un problema conegut des del mes de novembre.

Abella també ha sol·licitat conèixer quan està previst que estigui resolt el problema i, per tant, els bombers puguin tornar al parc de Tremp. La diputada també ha preguntat si hi ha algun altre parc de bombers a Catalunya que es trobi en la mateixa situació.