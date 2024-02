La Diputació pagarà l'aigua potable dels dos pobles del Sobirà afectats per un producte químic

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Diputació de Lleida pagarà, per via d'urgència, les despeses de subministrar aigua potable als ajuntaments d'Alt Àneu i Baix Pallars afectats per l'aparició de nonilfenol a les seves xarxes de distribució mentre es realitzen les noves analítiques i se certifiqui que l'aigua és apta per al consum humà. Els dos pobles que han estat alertats de l'aparició d'aquest component químic, vinculat als detergents industrials, Sorpe i Peramea, són del Pallars Sobirà. El Servei d'Aigües de la Diputació de Lleida és l'encarregat de recollir les mostres d'aigües de les xarxes de distribució que després de ser analitzades són comunicades al Departament de Salut de la Generalitat i als consistoris.

Aquest dimecres, a petició de les alcaldies, s'han pres noves mostres a les entrades i sortides dels dipòsits de Sorpe i Peramea, que s'han enviat a analitzar mentre s'està a l'espera dels resultats d'una contranalítica que aquest dimarts mateix va ser enviada al laboratori.

Als veïns de Sorpe i Peramea se'ls va alertar aquest dimarts que tenen prohibit beure aigua de boca, tant pel consum humà com per cuinar, fins a nou avís.

El diputat de Salut Pública, Òscar Martínez, ha contactat amb les alcaldies per posar-se a la seva disposició, ja que "estem obligats a garantir la salut dels nostres conveïns i entenem que davant d'aquesta urgència hem de poder acompanyar els consistoris en una despesa sobrevinguda durant els dies que sigui prudent i recomanable evitar el consum d'aquesta aigua". Igualment, Martínez ha contactat amb la conselleria de Salut de la Generalitat per tal de fer el seguiment del procés de l'analítica i coordinar la recerca de l'origen d'aquest agent químic.

El nonilfenol és un component químic associat a detergents industrials que des del mes de setembre passat s'ha inclòs en les analítiques degut a una nova normativa de control d'aigües que amplia l'espectre d'anàlisi amb quatre nou paràmetres emergents contaminants (dos d'associats a fàrmacs i altres dos productes de neteja).