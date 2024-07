La Fira del Ferro d'Alins reunirà aquest cap de setmana noranta forjadors d'arreu d'Europa

detail.info.publicated acn

Prop d'un centenar de forjadors de diversos punts d'Europa es reuniran aquest cap de setmana Alins, al Pallars Sobirà. Serà la tretzena edició d'una Fira del Ferro, que vol recordar la importància de la indústria siderúrgica fins al segle XIX a la vall Ferrera. La majoria dels forjadors inscrits són catalans, però també n'hi ha d'Espanya, França i Alemanya. Entre tots a més de demostracions faran un projecte col·lectiu per dignificar totes les dones acusades de crims de bruixeria. 'No eren bruixes, eren dones' és el títol de l'obra de forja que faran i el fil conductor de la fira. L'Ajuntament d'Alins va nomenar l'any 2022 filles predilectes 10 dones d'Àreu condemnades i executades per bruixeria l'any 1593.

Aquest any es commemoren els 600 anys de les Ordinacions de les Valls d'Àneu, el text jurídic català més antic que recull el delicte de bruixeria i que va ser escrit al Pallars Sobirà. Acollint-se a aquesta llei, el 1593, a Alins, veïns i veïnes de la Vall Ferrera van jutjar i condemnar un grup de dones filles d'Àreu acusant-les de crims de bruixeria. A més es nomenen d'altres dones, de qui se'n va difamar la fama de bruixes i, en conseqüència, també van patir l'estigmatització per part del veïnat.

Un grup de vuit alumnes ja han estat fent sonar l'enclusa a l'espai destinat a la formació de forjadors d'Alins. És un espai on es fan cursos i tallers coincidint amb la Fira del Ferro i es vol que es converteixi en un referent del país. Pel que fa als forjadors que participen en la fira, són uns noranta. Xavier Llor, president de l'Associació Boscos de Ferro, ha explicat que aquesta edició és la que compta amb més dones forjadores, un total de quinze.

Antigament, l'activitat principal de la Vall Ferrera passava per l'aprofitament del ferro i la fusta dels boscos, i és d'aquí on deriva el seu nom, que està documentat ja des del segle XI. La vall Ferrera, al peu de la muntanya més alta de Catalunya, és un dels indrets més importants del Pirineu en explotació siderúrgica, ja present des de l'època romana. En aquest context, la Fira és un homenatge al patrimoni natural i cultural d'aquest territori.

A part de la zona de forja en viu, la fira comptarà amb un mercat artesà i agroalimentari i activitats culturals on la dona en serà la protagonista.

L'alcalde d'Alins, Manel Pérez, ha explicat que aquesta fira rememora el passat siderúrgic de la vall Ferrera i dinamitza el municipi d'Alins.