L'homenatge als pastors que s'ha fet a Seurí reivindica la importància de mantenir viu aquest ancestral ofici

La 2a jornada 'Pastors. Homenatge a un ofici' que s'ha fet aquest cap de setmana a la muntanya de Seurí, al Pallars Sobirà, ha comptat amb un centenar de persones. L'objectiu de la festa és reivindicar la importància de mantenir l'ofici de pastor, encara molt viu a les muntanyes del Pallars i reivindicar la seva feina. La mitja dotzena de ramaders que porten les ovelles a la muntanya de Seurí van mostrat el dia a dia d'aquest treball. La reivindicació es va completar amb una exposició de quadres fets per artistes locals inspirats amb ramats, ovelles i pastors i un dinar elaborat a base de diferents plats on la carn de corder va ser la protagonista.

A la jornada, celebrada el dissabte, hi van participar molts dels pastors que porten els ramats a les muntanyes de la vall d'Àssua a passar l'estiu, bé sigui a la muntanya de Llessui, Seurí o Caregue. En total una vintena es van sumar a l'acte.

La majoria d'aquests pastors o les seves ovelles van ser els protagonistes dels quadres i fotografies que es van exposar a la muntanya. En total, vint-i-quatre imatges de gran format de vuit fotògrafs d'arreu del país i de deu quadres d'artistes locals. Tot exposat a més de 2.000 metres d'altura.

Durant tot el matí els pastors van treballar com un dia qualsevol i el públic va poder comprovar la duresa de l'ofici. Els pastors van controlar una a una que les més de 3.000 ovelles estiguessin bé. Les que tenien alguna ferida o presentaven alguna malaltia les van curar allí mateix, com fan un cop per setmana.

L'homenatge es va fer gràcies al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'Ajuntament de Sort i l'Ajuntament de Rialp i l'Associació Cultural Cambuleta. La primera jornada es va fer l'any passat a la muntanya de Llessui, a la Vall d'Àssua.