El Programa ‘Básico’ és un model que funciona amb targetes moneder i que es destina a famílies en condicions d’extrema vulnerabilitat que tinguin nens o adolescents a càrrec per fer compres mensuals d’aliments i productes de primera necessitat. La trentena de famílies que es beneficien d’aquest programa del Pallars Sobirà no poden fer la compra a la mateixa comarca i s’han de desplaçar a una veïna per la manca de supermercats autoritzats. En alguns dels casos han de fer més de cent quilòmetres per poder anar a fer la compra a l’establiment autoritzat més proper. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha reiterat la petició que s’autoritzin botigues o supermercats dins de la comarca per aquest servei.

La posada en marxa de la targeta moneder s’ha portat a terme a través de la Creu Roja Espanyola. Per a administrar les targetes moneder, la Creu Roja va fer una licitació pública a la qual han accedit set grans cadenes de supermercats: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka i Dinosol.

El Pallars Sobirà i la Segarra són les dos comarques de la demarcació de Lleida que no disposen de cap d’aquests set supermercats i, per tant, les persones s’han de desplaçar a comarques veïnes. A la resta de Catalunya es troben amb aquesta situació les famílies del Moianès, el Priorat i la Ribera d'Ebre.

Pallars Sobirà

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus, ha explicat que ja han demanat, en més d’una ocasió, que habilitin algun establiment de la comarca per fer aquesta funció. Pel president comarcal és una “pèrdua de temps i diners en transport” haver-se de desplaçar a una comarca veïna.

Isus ha lamentat la redacció d’aquestes mesures allunyades des de la realitat territorial de cada comarca.

Els casos més extrems són les famílies del Pallars Sobirà que viuen a Esterri d’Àneu i han d’anar a fer la compra a la Pobla de Segur on hi ha l’establiment autoritzat més proper, han de fer 60 quilòmetres d’anar i 60 quilòmetres de tornar, fet que suposa unes dos hores de desplaçament. L’altra opció és anar a Vielha a 45 quilòmetres d’anar i 45 de tornar pel port de la Bonaigua i mal comunicat amb transport públic.

El president comarcal també ha destacat la "incomoditat" d'haver de fer llargs desplaçaments amb transport públic i les bosses de la compra.

Segarra

A la Segarra hi ha 57 famílies beneficiàries del programa ‘Básico’ del Fons Social Europeu Plus (FSE+). El president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramón Augé, ha explicat que a la Segarra no tenen cap supermercat dels que han guanyat la licitació i les famílies s’han de desplaçar a Tàrrega, Igualada o Lleida per fer la compra. Si les famílies van a comprar a Tàrrega tenen uns quinze minuts d’anada i quinze de tornada. Augé ha dit que moltes d’aquestes famílies tenen cotxe per desplaçar-se o poden utilitzar el transport públic per anar a comprar. El president comarcal ha explicat que alguna família “ha manifestat dificultats per pagar el transport” però des de Càritas Cervera s’han ofert a pagar aquest bitllet perquè puguin desplaçar-se.

El president comarcal ha destacat que les famílies “estan contentes amb el servei”, però que s’hauria de tenir en compte que les cadenes de subministrament que es presenten a les licitacions haurien de disposar d’establiments oberts a cada comarca per ajudar a les famílies receptores del programa Bàsico amb targetes moneder.