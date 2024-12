Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Llavorre de 86 anys ha mort després d’accidentar-se amb el seu vehicle a la carretera que dona accés a aquest nucli de La Guingueta d’Àneu, al Pallars Sobirà. Segons va avançar ahir Pallars Digital i va confirmar aquest diari, va ser la família que va denunciar davant dels Mossos d’Esquadra la seua desaparició dilluns a la tarda. Van afirmar davant dels agents que que no sabien res d’ell des de dissabte a la nit.

Unes hores després, entre les vuit i les nou de la nit, veïns i amics de la víctima que ho estaven buscant van trobar el vehicle, amb el seu cos a l’interior, que havia caigut en un lateral de la carretera a Llavorre.

Una vegada localitzat el cotxe, fins el lloc es van traslladar efectius dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del SEM, que van confirmar la mort. Fonts policials van assenyalar que es tracta el succés com un accident de trànsit i s’ha obert una investigació per determinar les causes i les circumstàncies del sinistre.

Amb aquesta víctima, són 29 les persones que han perdut la vida a les carreteres lleidatanes des de començament d’any. Això suposa dos víctimes mortals menys que en les mateixes dates de l’any passat, que va tancar amb 31 de morts en accidents de trànsit.

Les últimes morts d’aquest any van tenir lloc el passat 24 de novembre, quan van morir els conductors de dos turismes en una col·lisió a la carretera N-230 al seu pas per Alfarràs. El sinistre es va produir al voltant de les 21.30 hores a l’altura del quilòmetre 25. S’haurien vist implicats tres vehicles. Va obligar a tallar la carretera al trànsit en ambdós sentits i a desviar la circulació per vies alternatives. Les víctimes mortals de l’accident van ser el mossèn lleidatà Manel Beunza, de 58 anys i capellà de l’Arabell, i un veí de Alfarràs de 56 anys.

Va ser una setmana tràgica a les carreteres lleidatanes, ja que, uns dies abans, havia tingut lloc una altra col·lisió mortal en la qual van perdre la vida dos conductors després de registrar-se un xoc frontal entre un camió i un autocar a la carretera C- 13 al seu pas per La Guingueta d’Àneu. Els quatre passatgers que viatjaven a l’autocar –de la línia regular entre Barcelona i Esterri- van resultar ferits de diversa consideració. Els morts tenien 42 anys i eren de Barcelona i Piera.