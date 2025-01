Una nit al ras o en un iglú a Tavascan per una causa solidària

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Són molts els amants de la muntanya que pernocten al ras en les seues excursions valent-se únicament d’un sac de dormir. Però el que pot ser un plaer per a uns és una condemna per a d’altres. Sota aquesta premissa, l’estació de Tavascan acollirà el cap de setmana que ve la tercera edició del Bivac dels Barbuts, una iniciativa solidària que vol visibilitzar la problemàtica dels sensesostre i recaptar fons i material com sacs de dormir. Es tracta d’una activitat en la qual col·laboren la FEEC, Bivac Solidari i Arrels Fundació, entre d’altres, i que reuneix alpinistes, aficionats i activistes. Participar-hi té un cost de 25 euros, que es donaran íntegrament a Arrels Fundació.

L’esdeveniment no coincideix aquest any amb la setmana dels Barbuts, la més freda de l’any segons el calendari popular, malgrat que tot apunta que les nevades dels propers dies garantiran un ambient gèlid dissabte a la nit. Per a aquells que no s’atreveixin a dormir al ras durant la jornada es portaran a terme tallers per construir iglús, que podran aprofitar-se per protegir-se del fred nocturn, mentre que aquells que dubtin del seu aguant poden també reservar la nit al refugi de la Pleta del Prat. És allà on està previst projectar després de sopar un documental en homenatge a Gerard Olivé, l’alpinista de Tivissa que va ascendir a l’Aneto per dormir-hi la passada nit de Cap d’Any i que van trobar mort.

Pel que fa a la jornada de diumenge, guies de muntanya organitzaran una excursió amb raquetes fins a Mascarida i un taller d’orientació (40 euros).

Paral·lelament al Bivac dels Barbuts, s’està portant a terme una campanya de recollida de sacs de dormir. A la demarcació de Lleida es poden deixar entre el 27 de gener i el 8 de febrer a la botiga Besiberri Esports de Barruera i al poliesportiu d’Alcarràs.