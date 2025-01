Rècord de dones a l'Escola de Pastors del Pallars Sobirà

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La 17a edició de l'Escola de Pastors arrenca amb força: aquest gener ha començat a Enviny, al Pallars Sobirà, la 17a edició de l'Escola de Pastors amb un total de 15 alumnes, dels quals 10 són noies i 5 són nois. Aquesta xifra d'inscrits demostra que l'interès de les dones per aprendre l'ofici de pastor continua creixent any rere any. Si a la primera edició de l'escola només hi havia 5 noies, amb el pas del temps aquest número s'ha doblat fins a arribar a les 10 alumnes actuals.

Les classes, que tindran una durada d'uns 6,5 mesos entre formació teòrica i pràctica, es realitzen a les instal·lacions de l'escola ubicada a Enviny. Durant aquest període, els futurs pastors i pastores adquiriran coneixements sobre la gestió de pastures, seguretat a la muntanya, maneig del bestiar, orientació, meteorologia, agrupament de ramats, càrregues ramaderes i l'ús de gossos d'atura, entre altres aspectes clau de la professió.

L'atractiu del pasturatge de muntanya

Segons ha explicat la directora de l'Escola de Pastors, Laia Batalla, en els darrers anys s'ha detectat un creixent interès dels alumnes per dedicar-se específicament al pasturatge de muntanya durant els mesos d'estiu, amb agrupaments de ramats d'ovelles o vaques. Per aquest motiu, enguany s'ha decidit ampliar la formació en aquest àmbit, incorporant continguts adaptats al canvi climàtic.

En aquesta línia, l'Escola de Pastors forma part del projecte europeu Ecopastos, que té com a objectiu avançar cap a una ramaderia extensiva més sostenible. Es busca formar als futurs pastors per realitzar una gestió eco-pastoral de les muntanyes que contribueixi a conservar la biodiversitat i a adaptar-se i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Ona Marminyà, una alumna amb vocació ramadera

Entre els quinze inscrits d'aquesta edició es troba Ona Marminyà, una jove de 20 anys originària de Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental. Marminyà ha explicat que la seva motivació per apuntar-se a l'escola és ampliar els seus coneixements per poder gestionar en un futur una petita granja d'ovelles.

Fa uns mesos, l'Ona va tenir l'oportunitat d'ajudar a un pastor en les tasques diàries que comporta tenir cura d'un ramat. L'experiència li va agradar tant que va decidir formar-se a l'Escola de Pastors. Tot i així, és conscient que abans de crear la seva pròpia granja potser haurà de treballar un temps amb algun altre ramader per guanyar més experiència.

El 70% es dediquen al sector primari en acabar la formació

La directora Laia Batalla destaca que gairebé un 70% dels alumnes que passen per l'Escola de Pastors acaben dedicant-se professionalment al sector primari. Sens dubte, l'augment de referents femenins i la seva major visibilitat han contribuït a l'increment d'alumnes dones en les darreres edicions.

Reptes de futur: accés a la terra i relleu generacional

Malgrat l'elevada inserció laboral dels graduats de l'escola, encara queden reptes importants per afrontar. Un dels principals obstacles pels joves pastors és l'accés a la terra i a un habitatge proper a la granja on desenvoluparan la seva activitat. A més, el relleu generacional és una altra de les grans preocupacions del sector ramader actualment.

L'Escola de Pastors, formant els ramaders del futur

Des de fa 17 anys, l'Escola de Pastors del Pallars Sobirà s'ha consolidat com un centre de referència en la formació de nous professionals del pasturatge i la ramaderia extensiva. Amb un enfocament cada cop més orientat a la sostenibilitat i l'adaptació al canvi climàtic, l'escola contribueix a garantir el relleu generacional i la pervivència d'un ofici mil·lenari però amb molts reptes per davant.