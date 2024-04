Set finals per a la permanència

El Mollerussa té al davant set partits, que són set finals, per assegurar la permanència a Tercera RFEF, categoria que ha estrenat aquesta temporada. Afronta aquesta recta final amb 31 punts, dos per sobre de les posicions de descens, i pendent del que determini el Comitè de Competició sobre el Rapitenca-Mollerussa, suspès divendres passat pel col·legiat a causa dels nombrosos insults i amenaces, segons va fer constar a l’acta, que va rebre el triplet arbitral des d’abans de començar el partit. El marcador reflectia en el moment de la suspensió, al minut 75, un 0-0. “Penso que si guanyem tres partits dels set, ens salvarem”, explica el tècnic, Jordi Cortés, que, no obstant, està convençut que “caldrà esperar a l’última jornada”. Sobre el que decideixi el Comitè, respecte al partit de divendres passat, afirma que “en principi les opcions són que hàgim de tornar per jugar els 15 minuts que falten, o que el Comitè doni el partit per finalitzat i sumem un punt, malgrat que també hi ha una altra opció, que seria que, al ser ells reincidents, els donin el partit per perdut”, valora.

Cortés creu que hi havia motius per a la suspensió a la Ràpita. “Al principi vaig pensar que no n’hi havia per a tant. Jo des de la banqueta sí que sentia crits, però no hi pares atenció. Però veient l’acta i el vídeo, sí, era per suspendre’l. Els insults no són mai admissibles, però és que abans de començar el partit ja els estaven insultant”, recorda.El Mollerussa entra en aquest tram final amb nou victòries, quatre empats i tretze derrotes, havent mostrat una notable millora després d’un inici de temporada complicat. “Ara som més competitius i els jugadors també han anat adquirint experiència. Molts és la primera vegada que juguen en aquesta categoria”, explica. També creu que els va costar assumir les derrotes “després de dos temporades acostumats a guanyar gairebé sempre”, valora.El Mollerussa, que aquest diumenge rep el Reus (12.00 hores), acabarà la temporada també a casa, el 12 de maig, rebent el Peralada. Jordi Cortés dona un gran valor a aconseguir la permanència perquè “estem competint amb equips de ciutats de 200.000 habitants”.