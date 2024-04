Finalitza la construcció de la nova seu del consistori

Recta final a les obres per habilitar la nova seu de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell. Les obres de rehabilitació de les antigues Escoles Velles ja estan a punt i ara només queda la instal·lació de serveis com internet i un sistema d’alarmes, així com el trasllat de l’arxiu i documents de l’actual consistori. S’espera que entre el servei a l’estiu, la qual cosa suposarà el final d’un viacrucis de tres anys, que es va iniciar quan l’empresa adjudicatària va renunciar al contracte poques setmanes després d’iniciar els treballs. El consistori va haver de tornar a licitar-los i, finalment, va contractar la firma Gerbec.

Aquest contratemps va prolongar la reforma de l’edifici, que ha acabat durant uns tres anys. L’alcalde, Joan Carles Sánchez, es va mostrar esperançat que a l’estiu el nou espai ja estigui completament operatiu. El cost final de les obres ascendeix a uns 500.000 euros, dels quals el 65 per cent ha estat subvencionat pel PUOSC i la diputació de Lleida. Els veïns del municipi van poder veure aquest nou equipament dissabte passat, en una jornada de portes obertes. Un centenar de persones van poder veure els treballs que ha portat a terme la firma Gerbec. L’ampresa ha utilitzat blocs prefabricats de tàpia per així poder mantenir el material original de les parets. L’originalitat i innovació del projecte va atreure l’interès d’estudiants americans, que van visitar les obres. Una vegada estigui enllestit el trasllat, l’actual seu de consistori es convertirà en un local per a les entitats locals.