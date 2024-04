A un sol pas de la permanència

El que semblava un somni després d’una primera volta complicada, la permanència a Tercera RFEF, està a un pas de ser una realitat per al Mollerussa, que ha protagonitzat una gran segona part de competició. “Penso que amb una victòria més ja tindrem la salvació virtual”, explicava ahir l’entrenador, Jordi Cortés. A l’equip li queden cinc partits, els de les quatre últimes jornades i els 16 minuts pendents del Rapitenca-Mollerussa del passat 27 de març, que ha de jugar avui, després que no hagi prosperat el seu recurs davant del Comitè d’Apel·lació.

Sobre el canvi protagonitzat per l’equip, Cortés explica que “ja vaig dir al principi de temporada que a l’equip li faltava experiència. Molts dels nostres futbolistes no havien jugat mai en aquesta categoria i això s’està notant en la segona volta”. Sobre les seues opcions de salvació, afegeix que “ara tenim 38 punts i crec que amb 41 ja serà virtual. Sempre que no baixi de Segona el Cerdanyola, perquè llavors hi haurà un quart equip que baixi”, matisa. Després de l’enfrontament d’avui, aquest dissabte té una difícil sortida a l’Escala, que és setè, i el dimecres 1 de maig rep el Vilafranca, equip de la zona de descens. “Aquest és el matx que cal guanyar”, afegeix. Visita després la Muntanyenca i tanca la Lliga a casa davant del Peralada. Els 16 minuts que ha de jugar avui a la Ràpita (20.00 hores) són a porta tancada, per sanció a l’equip local, després que l’àrbitre el suspengués en el minut 74 amb 0-0 en el marcador. Cortés lamenta que “per a un equip com el nostre és complicat jugar entre setmana. La gent treballa i ha hagut de demanar permís per poder jugar avui. Som els damnificats per aquesta situació”, assenyala. De tota manera, admet que “després dels últims bons resultats que hem tingut, l’escenari amb què hi anem, 38 punts, 8 més que ells, ens dona molta tranquil·litat”.