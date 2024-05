Un robatori deixa fora de servei la planta que potabilitza l'aigua

La planta que potabilitza l’aigua de boca de Fondarella va quedar ahir fora de servei, després que desconeguts hi entressin la matinada de dimarts per robar i ocasionar destrosses. Així ho va corroborar l’ajuntament, que ja ha interposat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per robatori i vandalisme en aquesta instal·lació municipal, per provar d’identificar els autors d’aquests fets, que no han arribat a tallar el subministrament d’aigua d’aquesta localitat del Pla d’Urgell.

Quan els responsables de la potabilitzadora van entrar-hi ahir, es van trobar amb destrosses ocasionades la nit anterior. Havien danyat maquinària i diferents elements necessaris per al funcionament de la instal·lació, per la qual cosa es trobava fora de servei. Els autors d’aquests fets també van trencar portes per poder accedir a les diferents estances de l’edifici. Entre el material robat hi havia material informàtic, així com aparells que emmagatzemaven gasoil a l’interior, segons van indicar fonts municipals.Els danys van tenir lloc quan el municipi tenia dos dipòsits d’aigua plens que van garantir la continuïtat del subministrament. Si bé els automatismes de la potabilitzadora han deixat de funcionar, l’alcalde, Xavier Acosta, va explicar que poden accionar de forma manual el pas de l’aigua a través dels filtres per omplir els dipòsits i mantenir d’aquesta manera el proveïment mentre es porten a terme les reparacions a la planta potabilitzadora. El consistori espera que pugui tornar a funcionar el cap de setmana que ve.

Per una altra banda, el primer edil va explicar que l’ajuntament desconeix encara el cost que suposarà per a les arques municipals reparar les instal·lacions danyades de la planta potabilitzadora, així com el valor de tot el material que va ser sostret de l’edifici. La planta de tractament d’aigua potable de Fondarella es troba ubicada a la zona de la Serra, lluny de la zona habitada.