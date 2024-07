Joves de Mollerussa fan voluntariat per conscienciar sobre la responsabilitat del benestar animal al municipi

detail.info.publicated ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Joves d'entre 12 i 16 anys de Mollerussa participen aquest juliol en un camp de treball que té com a objectiu el coneixement i la millora de la responsabilitat en el benestar animal. Sota el títol 'Un voluntariat molt animal' es busca fomentar la participació comunitària i la sensibilització cap a l'abandonament d'animals en col·laboració amb l'entitat 'Adopta'm Mollerussa'. La setmana passada es van dur a terme tasques de rehabilitació al refugi de gossos i aquesta setmana els joves estan confeccionant joguines per a gossos que es vendran al mercat setmanal i els diners que es recaptin seran per l'entitat. La segona quinzena del mes es dedicarà a les comunitats de gats que hi ha pel municipi.

La regidora de Joventut i Benestar Animal de Mollerussa, Raquel Pueyo, ha explicat que cada setmana del camp de treball té una temàtica "específica" per donar-li un objectiu i fomentar la "xarxa comunitària", no només amb les entitats del món animal sinó també amb altres del municipi. Cada setmana 20 joves participen al camp de treball de manera que en tot el mes n'arribaran a passar una vuitantena.

Pueyo també ha assenyalat que normalment s'associen els camps de treball d'estiu a projectes de rehabilitació i en aquest cas, aquest factor també hi és però s'hi afegeix l'element de conscienciació sobre un aspecte que forma part de la via pública i que forma part de "la nostra quotidianitat". Per això, es va creure en la necessitat d'inculcar aquesta "responsabilitat" als joves, tant en el foment de l'adopció responsable d'animals abandonats com en la gestió de la seva tinença. En aquest sentit, la setmana que ve està previst que els joves rebin la visita de la Plataforma animalista de Lleida que els donarà consignes i referències sobre aquests aspectes.

Els joves han rebut aquest dimarts la visita de voluntàries de l'entitat Adopta'm Mollerussa, que han pogut comprovar com confeccionaven les joguines que es vendran dimecres al mercat setmanal. Es tracta de rosegadors per a gossos que són elaborats en forma de trena amb tires de roba. La Montse Sarri, del Servei de Rehabilitació Comunitari de Mollerussa, té un gos en adopció i ha explicat que amb l'entitat fan tasques de neteja i manteniment del refugi.

La setmana que ve els gats passaran a ser els protagonistes de camp de treball i els joves que hi participen faran un recorregut pel municipi per identificar el volum i la ubicació de les diferents colònies ferals que hi ha. Durant la darrera setmana es confeccionaran espais per millorar-ne la salubritat.