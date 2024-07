L'ICF finança amb 1 milió d'euros la substitució de fruiters al Pla d'Urgell per altres varietats que necessiten menys aigua

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Institut Català de Finances (ICF) ha arribat un acord amb el grup agroindustrial Nufri per finançar amb un milió d'euros una reconversió varietal a la comarca del Pla d'Urgell perquè els seus 100 agricultors associats puguin adaptar els seus conreus a la sequera i la resta de conseqüències de la crisi climàtica. Això permetrà substituir arbres fruiters per una altra varietat que necessita menys aigua i que suporta millor les altes temperatures. D'aquesta manera, la banca pública de la Generalitat aprova, per primer cop, una operació per impulsar la transformació de cultius amb l'objectiu d'adaptar-los a l'escassetat d’aigua, les altes temperatures i les noves condicions climàtiques.

El finançament de l'ICF permetrà a Nufri substituir els arbres fruiters d'una de les seves finques per una altra varietat amb menys necessitat hídriques i més adaptada a les altes temperatures. Des del 2022, el grup està duent a terme una reconversió varietal a les seves finques per impulsar un nou model de cultius més eficient i adaptat als canvis en els gustos dels consumidors. La inversió finançada per l'entitat pública permetrà completar la tercera de les sis fases d'aquest procés.

La consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, ha visitat aquest dimarts una de les finques on s'està implementant la reconversió. "Això no s'acaba aquí, farem esforços per donar suport a tots aquells pagesos del país que vulguin engegar un canvi de model que faci front al canvi climàtic de la manera més eficaç i eficient possible i, per això, ens comprometem a estudiar totes les operacions de reconversions varietals que ens arribin", ha afirmat

Per la seva banda, Ignasi Argilés, director de producció i comerç del grup Nufri, ha destacat que "les condicions climàtiques actuals són ben diferents de les de fa una dècada", i això fa que el sector s'hagi "d'adaptar a aquestes noves circumstàncies", alhora que ha destacat que les condicions que presta l'ICF ajudaran a generar "una nova una nova finestra d’oportunitats".