La biblioteca de Mollerussa busca 50 famílies amb infants a primer de Primària per ajudar a promocionar la lectura

Publicat per acn

Verificat per Creat: Actualitzat:

La Biblioteca Comarcal Jaume Vila busca 50 famílies amb infants que comencin el primer curs de Primària perquè formin part d'un projecte d'acompanyament per a la promoció de la lectura i l'educació literària. El programa 'Famílies lectores', promogut pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil en el marc del full de ruta de Municipi Lector, oferirà assessorament de la mà d'especialistes i un seguiment personalitzat per part de la biblioteca referent, la qual actuarà com a prescriptora literària per donar les pautes necessàries perquè els participants sàpiguen on fixar la mirada. Mollerussa serà un dels tres municipis catalans que ho posarà en marxa aquest curs, juntament amb Almenar i Lliçà de Vall, com a projecte pilot.

L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat de la directora de la biblioteca Diana Solé han explicat la nova aposta del municipi per continuar promocionant la lectura entre infants i joves buscant, en aquest cas, la complicitat de les famílies, ja que es constata que les pràctiques culturals en l'àmbit familiar tenen un impacte directe en l'èxit educatiu dels infants i així com en el seu creixement integral.

Les famílies que participaran del projecte rebran cada trimestre un lot amb tres llibres escollits especialment per descobrir obres i autors de referència amb la idea d'establir un itinerari lector cada curs, conformat per divuit obres de qualitat. Es tracta de llibres escollits per professionals especialistes en literatura infantil com Teresa Duran, Amàlia Ramoneda, Emma Bosch, Glòria Gorchs, Marc Alabart i Martina Fittipaldi. Cada llibre porta una fitxa on s'explica perquè és important i on s'ofereix pautes perquè les famílies sàpiguen que cal destacar-ne, sigui la tècnica o l'estil, el format i el gènere o aspectes literaris concrets.

Amb l'objectiu que el programa arribi a tothom i no únicament als lectors ja convençuts, la biblioteca reserva deu places a famílies usuàries del Centre d'Iniciatives Socioeducatives 'La Banqueta' per oferir l'oportunitat de participar-hi a famílies més vulnerables pel que fa al foment de la lectura.

La iniciativa compta a Mollerussa amb el suport del Pla Educatiu d'Entorn a través del qual s'ha finançat l'elaboració de material de difusió de la campanya i també les sessions d'assessorament a les famílies a càrrec de Tàndem LIJ Cooperativa.