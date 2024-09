La Fira de Sant Josep de Mollerussa, la més visitada de la demarcació de Lleida el 2023

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Sant Josep de Mollerussa es va consolidar el 2023 com el certamen agroalimentari amb més afluència de visitants a la província de Lleida. Concretament, el certamen va aconseguir atreure a un total de 138.000 persones, superant a altres esdeveniments destacats del sector, com la Fira de Sant Miquel de Lleida, que va rebre 130.000 visitants. Aquesta diferència reafirma la rellevància de Sant Josep com un punt de referència clau per al sector agrícola i ramader no només a Lleida, sinó a tot Catalunya.

La Fira de Sant Josep, que se celebra anualment a Mollerussa, és un esdeveniment amb una llarga tradició i prestigi que data de més d’un segle d’història. Cada any, agricultors, ramaders, professionals del sector agroalimentari, empreses tecnològiques i aficionats al món rural es donen cita en aquest esdeveniment per conèixer les últimes innovacions i tendències del sector. L’edició de 2023 va destacar especialment per l’èxit d’assistència, superant fins i tot les xifres d’anys anteriors.

Aquest esdeveniment no només és un aparador per a les últimes novetats en maquinària agrícola, productes agroalimentaris i tecnologies aplicades al camp, sinó també un lloc de trobada per a experts del sector que busquen intercanviar coneixements, fer negocis i establir contactes comercials. La fira compta a més amb un extens programa d’activitats, que inclouen demostracions de maquinària en funcionament, conferències, jornades tècniques i activitats lúdiques que la fan atractiva per a tota mena de públic.

D’altra banda, la Fira de Sant Miquel, encara que també és un esdeveniment de gran importància al calendari firal de Lleida, va quedar lleugerament per sota en termes d’afluència, encara que continua sent un referent per al sector agrícola en l’àmbit nacional i internacional. La competència entre ambdós esdeveniments demostra la vitalitat del sector agroalimentari a la demarcació de Lleida, que continua atraient milers de visitants interessats en conèixer les últimes novetats en aquest àmbit crucial per a l’economia local.

Les comarques amb més certàmens

Les Garrigues i l’Urgell s’han consolidat com les comarques de Lleida que més fires agroalimentàries celebren anualment. En total, les Garrigues organitza 11 esdeveniments, mentre que l’Urgell la segueix de prop amb 10 fires, la qual cosa representa el 13,3% i el 12% del total de fires agroalimentàries que se celebren en el conjunt de la demarcació, respectivament. Aquesta dada posa de manifest la importància d’aquestes comarques al sector agrícola i alimentari, especialment respecte a la producció i comercialització de productes locals d’alta qualitat.

En el cas de les Garrigues, una comarca reconeguda per la seua tradició oliverera, l’oli d’oliva ocupa un lloc central en la majoria dels seus esdeveniments. De fet, 9 de les 11 fires que s’organitzen en aquesta comarca giren entorn de l’oli d’oliva, el producte estavella de la regió. Aquest oli, conegut tant a nivell nacional com internacional per la seua qualitat, és un dels motors econòmics principals de la comarca, i les fires serveixen com a punt de trobada per a productors, distribuïdors i consumidors.

A més de ser una oportunitat per promocionar l’oli d’oliva, els certàmens de les Garrigues també juguen un paper fonamental en la dinamització del turisme local. Les fires ofereixen als visitants l’oportunitat d’experimentar de primera mà la cultura i les tradicions arrelades al territori, amb activitats que sovint inclouen degustacions d’oli, demostracions gastronòmiques i rutes pels oliverars. Aquests esdeveniments no només són una plataforma per donar a conèixer els productes locals, sinó també per posar de relleu el patrimoni cultural i natural de la comarca.

D’altra banda, a l’Urgell, les fires agroalimentàries també juguen un paper destacat, encara que estan més diversificades en termes de productes, incloent cereals, fruita seca i vi, entre d’altres. Aquests esdeveniments contribueixen significativament a la promoció de productes de quilòmetre zero i a la sostenibilitat, així com al suport als productors locals, que troben en aquestes fires un espai clau per comercialitzar els seus productes directament als consumidors.

Fidelitat dels assistents

Un 49,1% dels enquestats assisteix a les mateixes fires cada any, mentre que el 37,7% les ha visitat diverses vegades, mostrant un interès recurrent a les novetats o la satisfacció prèvia.

El pla i el Pirineu

Les comarques del pla concentren el volum de fires agroalimentàries més gran, un total de 46 que representen el 56,6% del total i estan enfocades a productes i maquinària agrícoles i la tecnologia agroindustrial. D’altra banda, el Pirineu, amb 36 fires (43,4%), destaca per la seua especialització en productes lactis i la ramaderia.