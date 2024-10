Denuncien que el centre escolar de Mollerussa on es va produir un aldarull no va protegir l’alumne agredit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La família de l’alumne de 13 anys del centre educatiu La Salle de Mollerussa que dimarts va patir una agressió suposadament per part de set companys de classe, com va avançar SEGRE d’aquest dimecres, va denunciar ahir el cas davant de la Inspecció de la conselleria d’Educació. La mare del menor va assegurar a aquest diari que “a les 14.00 hores vaig enviar un missatge a la tutora del meu fill per advertir-la que l’havien amenaçat de pegar-li almenys des de divendres passat i que tenia molta por. La docent em va dir que estaria atenta”.

La denunciant va afegir que “a les 16.30 hores, al centre fan horari partit, ens va trucar per explicar que li havien pegat i que estava ferit. Llavors vaig acudir al centre a buscar el meu fill. El vam trobar tancat al vestidor de la zona esportiva. Li havien punxat amb alguna cosa al cap, estava sagnant i tenia cops. Vam ser nosaltres els que el vam portar al CAP i no des del centre”. La progenitora lamenta “la passivitat del col·legi davant d’un fet tan greu. No han fet absolutament res. S’han quedat creuats de braços. Són responsables del que ha passat al no complir les seues obligacions de vetllar per la seguretat dels alumnes”. El menor no va acudir ahir al centre. Així les coses, la dona va afirmar que en cap moment no va amenaçar “cap alumne ni vaig entrar per força al centre”.