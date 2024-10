La família de la menor de Fondarella que es va treure la vida vol portar a judici el jove investigat per agressió sexual

Publicat per redacció / ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La família de la menor de 15 anys que es va treure la vida a Fondarella, al Pla d'Urgell, la nit de Cap d’Any vol portar a judici al jove de 28 anys del mateix municipi investigat per un suposat delicte continuat d’agressió sexual. El jutjat d’instrucció número 4 de Lleida ha pres declaració al noi aquest divendres i segons l’advocat de la família de la nena, Anton Verdeny, “s’ha retractat” de les acusacions ja que al seu dia va reconèixer als Mossos d’Esquadra que mantenien una relació. En cas d’arribar a judici, l’investigat es podria enfrontar a una pena d’entre 8 i 12 anys.

Segons l’advocat de l’acusació particular, el cas del noi investigat és el d’una persona amb la qual caldria anar “molt de compte” perquè és “perillosa” i manté un risc de “reiteració delictiva important”. En aquest sentit, considera que l’agressió sexual continuada a la menor són uns “fets gravíssims” perquè possiblement van començar quan la nena tenia 14 anys i per tant li estaria doblant l’edat.

L’advocat ha remarcat que l’investigat va ser la penúltima persona que va parlar amb la menor abans que es tragués la vida la nit de Cap d’Any i per això consideren que ha suficients elements per pensar que la nena prengués aquesta decisió. Aquest divendres però, el noi s’ha retractat del que va dir al seu dia davant dels Mossos d’Esquadra i ha negat haver mantingut relacions sexuals amb la menor.

L’acusació aportarà a partir d’ara més informes i proves pericials per intentar demostrar les acusacions contra el jove de Fondarella. Quan la jutge acabi la instrucció es veurà si finalment se’l jutja o no i sota quines acusacions concretes. L’acusació creu que la relació d’abús sobre la nena va començar entre l’abril i el maig de 2023 fins que es va desencadenar el tràgic succés. D’altra banda, fonts del cas no descarten que pugui acabar havent altres investigats en relació amb els fets.