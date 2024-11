Mollerussa prepara la 17a edició de la Lan Party amb una clara aposta per potenciar la part pública

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La 17a edició de la Mollerussa Lan Party ja escalfa motors als pavellons firals de la capital del Pla d’Urgell i obrirà portes dijous a la tarda amb previsió de concentrar prop de 500 gamers fins diumenge al migdia. Edu Roca, membre de l’organització aixoplugada a Fira de Mollerussa, ha explicat que després de consolidar la xifra de participants en les darreres edicions, ara volen apostar for per potenciar la part pública d’aquesta trobada d’aficionats als videojocs i la informàtica. Una de les novetats serà un taller adreçat al públic en general on s’abordaran “casos pràctics” amb Intel·ligència Artificial (IA), de la mà de l’expert ‘youtuber’ Xavier Mitjana. Hi ha 400 inscrits i també es preveu la visita de diversos centres educatius.

El “canvi de paradigma” dels aficionats als videojocs, que cada vegada aposten més per les videoconsoles i no tant pels ordenadors, ha fet replantejar l’enfoc de la Lan Party de Mollerussa, que si bé té una xifra de participants consolidats superior als 400, es vol apostar ara per l’oferta per al públic en general que decideix visitar l’esdeveniment i passar-hi una estona tot provant nous aparells i jugant partides a jocs.

Edu Roca ha explicat que a banda de tot l’espai reservat per als participants inscrits, hi haurà la zona amb l’opció de provar simuladors de rally o fer partides a jocs coneguts com el ‘Mario Car’ o el ‘Just Dance’, entre d’altres. També es podrà fer el seguiment de partides a altres jocs de competició com el ‘League of Legends’, amb comentaristes en català gràcies a la col·laboració amb Òmnium Cultural.

La Lan Party de Mollerussa, una de les més grans de Catalunya i també de l’Estat també desperta interès de centres educatius i per això hi ha prevista la visita d’alguns instituts al llarg de la jornada de divendres. L’esdeveniment es porta a terme gràcies al treball de 25 voluntaris i també l’aixopluc organitzatiu de Fira de Mollerussa.