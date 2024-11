Detenen un home per trencar retrovisors, vidres i llums en set vehicles a Mollerussa

Publicat per Redacció Mollerussa Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos i de la Policia Local de Mollerussa han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte de danys.

A primera hora del matí de dimarts la Policia Local de Mollerussa va rebre l’alerta d’un veí de l’avinguda Canal de Mollerussa perquè havia sentit cops i sorolls estranys al carrer. Al lloc, proper al pavelló firal, s’hi van desplaçar patrulles de mossos i de la policia local. Aquests van localitzar un home que amb una branca d’arbre havia colpejat els vehicles estacionats.

Els agents van fer una recerca per aquell tram i van localitzar set vehicles vandalitzats. Presentaven, en diferent mesura, la carrosseria colpejada i vidres, llums i retrovisors trencats.

Davant les evidències van detenir l’home per delicte de danys i es van iniciar les gestions per localitzar els propietaris per informar dels fets i gestionar les denúncies corresponents un cop comprovats els danys.

El detingut, amb nombrosos antecedents, passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Detingut un home a Lleida per robar en un vehicle estacionat al carrer Pi i Margall

Per altra banda, ahir els mossos van detenir un home, de 43 anys, com a presumpte autor d’un robatori a interior de vehicle.

Prop de les dues de la matinada un veí va alertar els mossos que un home havia forçat un vehicle i estava remenant l’interior. Ràpidament, una patrulla es va adreçar al lloc i va detenir el lladre que encara es trobava a l’interior.

El detingut, amb nombrosos antecedents, passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.