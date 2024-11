Nova plantada d'arbres a la banqueta del Canal d'Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Amics de la Banqueta de Mollerussa-Golmés al Salt del Duran celebrarà la quarta Jornada Pro Banqueta diumenge. La iniciativa tindrà com a activitat central una caminada popular fins al Salt del Duran en el transcurs de la qual els participants podran col·laborar a la plantació de nous arbres en diferents zones del recorregut.

La sortida està prevista a dos quarts de nou del matí i el punt de trobada serà al carrer Belianes, davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

L’activitat és gratuïta i compta amb la col·laboració dels consistoris de Mollerussa i Golmés així com la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell.D’altra banda, l’associació també busca nous socis, per la qual cosa facilita a les persones interessades l’adhesió a l’entitat a través de la seua pàgina web oficial o a través d’un codi QR que es troba als cartells informatius de la Jornada Pro Banqueta d’aquest any.