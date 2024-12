Torna l’original certamen de moda de Mollerussa: els vestits més glamurosos fets amb... paper!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 51 participants de diferents comunitats com Galícia, País Basc i diverses zones de Catalunya es donaran cita dissabte vinent en la 60a edició del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa. El certamen, que se celebrarà al teatre L’Amistat, comptarà amb dissenys inspirats en vestits de fallera, de ballarina d’El Llac dels Cignes i fins i tot creacions presentades a la famosa Met Gala de Nova York.

Segons van explicar l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la responsable del Museu de Vestits de Paper, Mireia Caba, els participants competiran en tres categories: 25 en Moda Actual, 16 en Fantasia i 10 en Època. A més, 8 vestits confeccionats per 18 creadors menors de 30 anys optaran al premi Emergent’s, que busca fomentar el talent jove al món del disseny.

Aposta per la continuïtat i el reconeixement

Solsona va destacar que la participació de noves generacions ajuda a garantir la continuïtat del concurs i va recordar que l’últim ple de l’ajuntament va declarar els vestits de paper com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), reforçant així la candidatura com a patrimoni immaterial de la UNESCO.

Una gala especial per celebrar els 60 anys

La periodista i presentadora de televisió Ariadna Oltra conduirà una gala que repassarà la història del concurs al llarg de les seues sis dècades. La vetllada comptarà també amb l’actuació de la cantant Raquel Parrondo i un moment destacat serà la desfilada d’un disseny de la firma convidada d’aquest any, Sita Murt, reproduït en paper per la modista Carme Solà.

El vestíbul del teatre, decorat per commemorar l’aniversari, inclourà una exposició de l’artista Fèlix Lozal que explora la sostenibilitat a través del cartró. Les entrades per a la festa, que començarà a les deu de la nit, ja estan esgotades i s’espera la participació d’unes 550 persones.

Exposicions i premis complementaris

Paral·lelament, el Castell del Remei acull fins al 31 de gener una exposició especial de 35 vestits premiats, amb peces inèdites de 1964 i 1969 que surten per primera vegada del Museu. A més, des d’avui dimecres, el centre de Mollerussa acull una exposició urbana de vestits de paper amb una dotzena de vestits il·luminats en vitrines, que serà activa fins el 7 de gener.

El concurs repartirà un total de 13.000 euros en premis, entre els quals destaquen el Didal d’Or, l’Agulla d’Or patrocinat per La Lluna de Drap, el premi EMOZ al millor aprofitament de les qualitats del paper dotat amb 1.000 euros, i el premi Emergent’s que reconeix amb 600 euros el disseny innovador fet per creadors joves. També s’entregaran premis al millor model masculí o femení de la mà de la revista Pasarela d’Asfalt.

Un esdeveniment que fusiona moda, art i sostenibilitat

El Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa s’ha consolidat com un referent al món de la moda i el disseny sostenible. Al llarg dels seus 60 anys d’història, ha sabut evolucionar i adaptar-se a les noves tendències, sense perdre la seua essència i el seu compromís amb la creativitat i la innovació.

L’edició d’aquest any promet sorprendre el públic amb dissenys que van des del tradicional fins l’avantguardista, passant per temàtiques actuals com el canvi climàtic i la naturalesa. Una cita imprescindible per als amants de la moda, l’art i la sostenibilitat.