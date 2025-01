Disset corals lleidatanes uneixen veus per visibilitzar la lluita contra el càncer i guanyar fons per a la recerca

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre L’Amistat de Mollerussa serà l’escenari el pròxim 1 de febrer de la tercera edició del concert solidari ‘Corals contra el càncer’, organitzat per l’Associació Catalana contra el Càncer en col·laboració amb l’Ajuntament, amb motiu del Dia Mundial contra el càncer. Un total de 400 cantaires que formen part de 17 corals lleidatanes cantaran per donar visibilitat a la tasca de suport que fa l’entitat a les famílies que passen per processos oncològics i també per aconseguir fons que es puguin revertir en la investigació de nous tractaments per combatre’ls. La presentació ha comptat amb la investigadora de l’IRBLleida Anna Visa que ha remarcat la importància d’aquests actes per assegurar el finançament per a la recerca.

Visa investiga el glioblastoma, un tipus de càncer molt agressiu que afecta el cervell i la medul·la espinal. Ho fa gràcies a una beca de l’Associació contra el càncer que li permet allargar la recerca durant quatre anys i garantir així “estabilitat” a l’estudi per poder avançar en les millores dels tractaments, que cada cop intenten ser més personalitzats, ha dit. El càncer que ella estudia afecta entre una i quatre persones de cada 100.000.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha posat de manifest la tasca de l’associació que, amb iniciatives com aquesta, és capaç de combinar la necessitat de donar visibilitat a la malaltia i acompanyar a qui la pateix i al seu entorn i alhora invertir en recerca per augmentar la qualitat de vida i la supervivència dels malalts. Per la seva banda, el vicepresident de la junta provincial de l’Associació contra el Càncer a Lleida, Víctor Roman, ha explicat que des de fa uns anys l’entitat, que té més de 6.000 socis, treball per acostar-se a tots els municipis de la demarcació en un desplegament que compta ara com ara amb 115 juntes locals i presència a totes les comarques de Lleida.

Pel que fa al concert, el director de la coral de l’entitat ha explicat que s’articularà en dos parts per tal de donar cabuda als 400 cantaires que hi participen. Així, en la primera les corals procedents del Segrià oferiran un repertori de sis cançons mentre que en la segona part, cantaran sis cançons més les corals del Pla d’Urgell. L’audició, que tindrà en algunes parts acompanyament musical amb diferents instruments com el piano, la bateria, la guitarra i el violí, acabarà amb la interpretació de ‘L’hora dels adeus’ per part de tots els cantaires.