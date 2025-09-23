Biogàs a Anglesola: la Generalitat defensa la seva importància davant el rebuig veïnal
La subdirectora general d'Agricultura, Neus Ferrete, creu que "anem tard" en la implantació de plantes de biogàs mentre que l'alcaldessa, Carme Miró, demana més poder de decisió pels municipis
Més de 200 persones van participar ahir a Anglesola en una jornada informativa sobre el biogàs, on la Generalitat va defensar aquest recurs energètic com a element imprescindible per assolir els objectius de descarbonització establerts per la Unió Europea. Representants del govern català van subratllar la necessitat d'avançar cap a una major autosuficiència energètica i la reducció d'emissions, en un moment en què Catalunya compta amb 74 plantes de biogàs operatives.
Neus Ferrete, subdirectora general d'Agricultura, va comparar la situació catalana amb l'alemanya, destacant que "a Alemanya hi ha 11.000 plantes de biogàs", mentre que aquí "ja anem tard en el tractament sostenible i en la valorització que suposa transformar la matèria orgànica per obtenir productes". Ferrete va exposar que a Catalunya cal gestionar 17 milions de tones de dejeccions ramaderes anualment, de les quals un 84% s'apliquen directament com a fertilitzants sense tractament previ.
Per la seva banda, Laia Sarquella, cap de bioenergia de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), va advertir sobre els riscos de no gestionar adequadament els residus orgànics: "Si no fem res i els deixem emmagatzemats, aquests residus emeten metà i diòxid de carboni a l'atmosfera i nitrats a les aigües subterrànies". Sarquella va defensar que "el biogàs ens permet confinar aquests compostos amb poder energètic". Durant la jornada es va insistir també en la importància d'informar-se sobre el destí final del digestat —el material residual ric en nutrients— i en la necessitat d'utilitzar purins frescos de menys de 24 hores.
L'alcaldessa d'Anglesola, Carme Miró, va exigir "un paper més decisiu per part dels ajuntaments" en aquests processos i va expressar la seva "poca il·lusió per l'aterratge massiu de plantes de biogàs a la comarca". Miró va reclamar que la planificació d'aquestes instal·lacions no es basi únicament en la proximitat als gasoductes existents, sinó que respongui a "una planificació ordenada en funció de les dejeccions ramaderes de la comarca".
Diferents moviments rurals s'hi oposen
Una plataforma ciutadana a Anglesola, integrada dins del moviment Pobles Vius, s'oposa frontalment a la planta de biogàs projectada. Com a resposta a aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit suspendre temporalment la concessió de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable per a grans instal·lacions energètiques, en un intent de guanyar temps per avaluar l'impacte d'aquests projectes.
El 5 d'octubre una dotzena d'entitats es manifestaran a Lleida a favor del món rural, i entre les seves peticions hi ha acabar amb la proposta de planta de biogàs d'Anglesola.