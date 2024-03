Brutal agressió masclista a Guissona: un home apallissa una dona en un bar

Brutal agressió masclista en un bar de Guissona. Un home discuteix amb una dona de la taula del costat, s'hi encara i la comença a apallissar brutalment. Són els inicis del vídeo al que ha tingut accés SEGRE i que mostren una agressió masclista en un bar de Guissona.

Després intervenen altres persones, que no poden aturar l'agressor, que s'encara també amb un altre home que mira de calmar la situació. Després l'home torna per agredir de nou a la dona. Hi ha estirades de cabell i puntades de peu amb la dona al terra.

Segons ha pogut saber SEGRE, els fets van passar el passat 18 de febrer i quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc ja no hi van trobar ningú. Posteriorment una patrulla de trànsit va localitzar l'home, que va donar positiu per una alcoholèmia. Malgrat això, en aquests moments els agents no tenien constància dels fets.

Tampoc ha arribat cap denúncia, ja que la dona no ha volgut denunciar l'agressió de l'home, que seria de Torà. Els Mossos han remès les diligències al jutjat de Solsona.

Ampliarem informació