Seixanta-dos candidats a policia i cap d'apte

Un concurs convocat per la Paeria de Cervera per cobrir tres vacants a la Policia Local ha quedat desert, malgrat que s’hi van presentar 62 candidats. Només un va aconseguir superar les proves, i ni tan sols aquest no va poder obtenir la plaça: tenia retirat el carnet de conduir. L’ajuntament preveu obrir aquest mes un nou procés de selecció per completar la plantilla del seu cos policial.

Les proves del concurs van començar el mes de gener passat, i els aspirants van anar quedant eliminats de forma progressiva a mesura que avançava el procés, que va incloure un examen cultural, un test sobre el coneixement de l’administració i competències, la resolució d’un cas pràctic, proves físiques, un examen de català, un test psicotècnic i una revisió mèdica.L’alcalde, Jan Pomés (PSC), va explicar que, amb la nova convocatòria, es crearà també una borsa de treball amb els aspirants que aprovin sense aconseguir plaça, a fi de cobrir baixes en el futur. Es preveu que aquest any es jubilin dos efectius. La falta de personal ha fet que, l’últim any, la plantilla hagi estat sota mínims i no hagi pogut cobrir part dels torns. Pomés considera necessari corregir aquesta situació per garantir la seguretat, i va explicar que en aquest mandat està previst instal·lar càmeres de vigilància a les entrades a la ciutat. La inseguretat ciutadana va provocar una protesta veïnal el setembre passat.