Dos detinguts a la Segarra per l'onada de robatoris amb un camió grua

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de maig dos homes, de 27 i 34 anys, com a presumptes autors de cinc delictes de furt comesos en diverses finques de la Segarra. Les detencions són el resultat d'una investigació policial oberta arran d'una sèrie de furts comesos entre el 18 i el 27 de març als municipis de Sant Guim de Freixenet i Estaràs, en els quals els lladres havien utilitzat un camió grua per endur-se el material robat. En concret, el 18 de març van robar 30 metres de tanca viària d'un pont a Sant Guim de Freixenet i l'endemà van furtar les portes del cementiri de Gàver. Uns dies més tard, entre el 25 i 27 de març, van endur-se diferent material agrícola, com cultivadors o aplanadors, que es trobaven en descampats de Sant Guim.

La investigació policial assenyala que els lladres posteriorment van vendre tot el material robat a ferralleries.

La investigació va concloure la setmana passada amb la identificació i detenció dels presumptes lladres. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits