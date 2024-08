La festa de l'Aquelarre escalfa motors

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Aquelarre comença a escalfar motors i durant tota la setmana vinent oferirà activitats prèvies a la 47a edició de la festa, que tindrà lloc del 30 d’agost a l’1 de setembre.

Els més petits obriran la setmana amb els tallers de l’Aquelarret, en els quals podran escollir entre: Cuques i bitxets, Monstres, Gegantons, Percussió i Xanques.La jornada de dilluns es completarà amb el Dilluns d’Aquelarre organitzat per l’Assemblea de Joves de Cervera amb correbars, sopa, bingo i música.Dimarts serà la jornada dels comerciants a la plaça Universitat, amb degustació de tapes i begudes, actuació dels Diables Infantils i música.

Dimecres tindrà lloc el Dimecres de Cendra, que rememora els orígens de l’Aquelarre fa gairebé mig segle al Carreró de les Bruixes i que finalment es traslladarà a altres punts: el sopar i els concerts a la plaça Major i els tallers i els titelles a l’església de Sant Joan, mentre que al Carreró de les Bruixes hi haurà ambientació.La festa de dimecres “penja d’un fil”, va advertir l’Associació Cultural Dimecres de Cendra, que va carregar contra la Paeria perquè “la primera setmana de juliol ens va autoritzar la festa i a falta de dos setmanes ens comuniquen que no es pot fer a l’entorn de la plaça de Sant Bernat perquè segons un informe tècnic una casa presenta risc imminent de ruïna”.

L’entitat va assegurar en aquest mateix comunicat que “si l’any que ve no podem recuperar aquest espai, aquesta serà l’última edició del Dimecres de Cendra, que va nàixer l’any 2010 per recordar els orígens de l’Aquelarre”.Finalment, el dijous 29 d’agost se celebrarà el Dijous Gras amb foc per reivindicar la lluita feminista al Fossar.