L'exalcalde d'Aliança Catalana de Ribera d'Ondara renuncia a l'acta de regidor

L'exalcalde en funcions de Ribera d'Ondara, Albert Puig, va presentar el dia 1 de setembre la seva renúncia a l'acta de regidor i primer tinent d'alcalde. Puig va ser fins al mes de juny militant d'Aliança Catalana però la formació d'extrema dreta el va expulsar després de fer unes declaracions homòfobes a les xarxes on titllava de "càncer" el col·lectiu LGTBI.

L'edil va ser l'alcalde en un funcions del municipi després de prosperar la moció d'Acord Municipal amb Aliança Catalana contra Francesc Sabanés (PSC). Va substituir durant uns mesos l'alcaldessa Elisabet Jové que va estar de baixa per maternitat. En una publicació a 'X', Puig diu que plega per "l'assetjament mediàtic, denúncies i persecucions" i per preservar la família.