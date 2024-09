Instal·len l'Aula d'Adults a les sitges del Senpa

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Guissona ha arribat a un acord amb el departament d’Educació per utilitzar l’interior de l’antiga sitja del Servei Nacional de Productes Agraris (Senpa) com a espai per a les classes de l’Aula d’Adults. Segons va explicar l’alcalde, Jaume Ars, primer es va aconseguir un acord per a la cessió de l’edifici entre el departament d’Acció Climàtica i el d’Educació i posteriorment Educació va donar llum verda a la cessió per a l’ús municipal de les instal·lacions.

Així, segons Ars, per iniciar les classes dilluns vinent s’habilitaran els espais de recepció, despatxos i una aula. En una segona actuació, prevista per al curs 2025-2026, s’abordarà la reforma completa de l’equipament que permetrà donar cabuda a una segona aula, entre altres espais. D’aquesta manera, el conjunt de l’immoble té una superfície d’uns 200 metres quadrats. Antigament havia estat utilitzat com a local d’assaig dels grups de música local, i com a seu del cau dels escoltes. En l’actualitat, l’Aula d’Adults té 100 estudiants que participen en els cursos d’alfabetització, català, castellà i competències digitals. Per a Ars, l’entitat, que fins l’any passat tenia la seu al carrer Seminari, és una eina clau per a la cohesió social de població.