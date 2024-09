Restauraran l'espadanya de l'església de Santa Magdalena de Cervera

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera consolidarà l’espadanya del temple gòtic de Santa Magdalena. Segons va explicar l’alcalde, Jan Pomés, es tracta d’evitar que es desplomi ja que està molt inclinada. Un altre problema que presenta és que la construcció, posterior al temple, provoca que el pes afecti els murs de l’església, que s’estan obrint. Es tracta d’una actuació d’urgència i es portarà a terme el pròxim mes d’octubre. Pomés va comentar que és una primera intervenció després de la qual s’haurà d’afrontar la consolidació del temple, que està en estat ruïnós.

En els últims anys, entitats de la ciutat han portat a terme treballs de neteja de l’interior i l’entorn de Santa Magdalena. Els últims van ser el 2022, impulsats per la Nova i l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs. L’església de Santa Magdalena està situada a la sortida de Cervera per la carretera de Rocafort. Està documentada al segle XIII i consta d’una única nau i un absis poligonal.

En un altre ordre de coses, la Paeria de Cervera va aprovar ahir dijous al ple atorgar la medalla de la ciutat al guia turístic Armand Forcat. Als seus 95 anys, continua exercint de guia tant per als turistes com per als mateixos veïns de Cervera en els itineraris històrics que s’organitzen. Forcat va rebre el 2012 el Premi Sikarra que concedeixen cada any la Fundació Jordi Cases i Llebot i l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs per la seua trajectòria com a intèrpret del patrimoni històric.