Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat dos homes de 37 i 38 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior de vehicle i estafes bancàries.

Els fets van succeir el passat dilluns de matinada quan es va produir un robatori amb força en un vehicle estacionat al carrer Pau Casals de Bellpuig. Després de forçar la porta, van sostreure de l'interior unes ulleres de sol, diners en efectiu, documentació i unes targetes de crèdit, entre altres objectes.

El migdia del mateix dilluns la víctima va alertar la policia que havien fet una compra en un establiment comercial del passeig de l'Estació de Cervera utilitzant una de les targetes sostretes.

De seguida, una patrulla es va dirigir al lloc dels fets i va localitzar dos individus que, presumptament, acabaven d'utilitzar fraudulentament la targeta sostreta. Els agents van identificar els dos individus i els van trobar, en una bossa de plàstic, alguns dels objectes sostrets hores abans a l'interior del vehicle. Se'ls va detenir per robatori amb força a interior de vehicle i per tres estafes bancàries per utilitzar la targeta sostreta en tres establiments comercials de Cervera.

Els detinguts, tots dos amb antecedents, van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.