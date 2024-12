L'alcalde vol deixar de ser notícia per picabaralles i acusa la fins ara alcaldessa de no estar “capacitada” pel càrrec

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Ribera d’Ondara ha votat la segona moció censura de l’actual mandat que ha permès a Francesc Sabanés (PSC) recuperar l’alcaldia que va perdre al març contra Elisabet Jové (abans d’Acord Municipal).

Sabanés ha comptat amb el suport del regidor no adscrit que es va presentar per Aliança Catalana i ara assegura que només serà alcalde uns mesos per “posar ordre” i que després deixarà relleu al qui serà tinent d’alcalde, Ramon Bonet, ja que Sabanés es vol presentar a l’alcaldia de Sant Guim de Freixenet, que és on viu. Elisabet Jové ha acusat Sabanés de tenir un discurs “proper a la ultradreta” mentre que ell li ha dit que no està “capacitada” pel càrrec.

Sabanés ha recordat que ja al març van dir que no veien sentint a la moció que el va fer fora de l’alcaldia i ha remarcat que “en política no tot s’hi val”. En aquest sentit, ha lamentat que el poble pagarà un preu alt per tots aquests mesos ja que s’ha generat una imatge que serà “difícil de recuperar”. Per això, ha afegit que esperen poder “sortir de la foscor en els propers mesos” i a partir d’ara es deixin de banda les “batalletes personals” i es pugui “restaurar el mal que s’ha fet”.

Sabanés també ha volgut deixar clar que fa sis mesos estaven “còmodes” amb l’oposició que feia l’aleshores alcalde accidental Albert Puig, però que va ser amb l’entrada de Jové a l’alcaldia després de la seva baixa per maternitat que tot es va torçar. Segons l’alcalde, Jové viu “en una mentida i una realitat oposada” i ha assegurat que els diners que hi ha ara a l’Ajuntament els van aconseguir ells gràcies a les subvencions que van demanar. Per últim, Sabanés ha criticat que dos dies abans de la moció de censura, la fins ara alcaldessa fes venir els serveis informàtics per retirar ordinadors de l’Ajuntament.

De la seva bada, Elisabet Jové ha dit que no és cert el que diu Sabanés quan assegura que ella denuncia a tothom. Ha justificat la querella que va presentar contra ell fa unes setmanes perquè diu que han trobat factures de serveis que no s’ajusten a la realitat i que el govern del PSC no hauria pagat tots els impostos que pertocaven. Jové també ha acusat Sabanés de tenir un discurs propi a la ultradreta i li ha recordat que el president Salvador Illa en el discurs de Sant Esteve va apostar per la fraternitat però en canvi, el PSC a Ribera d’Ondara “només busca l’odi”.

Finalment, Jové ha dit que la moció és “fruit de l’odi i la venjança” per ocupar una cadira que els aporta un “redit personal”. En aquest sentit, ha assegurat que no han sigut un govern corrupte i ha remarcat que quan van entrar no hi havia diners i ara marxen amb 400.000 euros al banc i totes les factures pagades amb previsió de fer inversions al 2025 per valor d’1 milió d'euros.

Segona moció de censura del mandat

Elisabet Jové va aconseguir l’alcaldia de Ribera d’Ondara el març passat després de guanyar una moció de censura amb el suport d’Albert Puig, l’únic regidor d’Aliança Catalana. Aquesta unió va provocar la seva sortida d’ERC, ja que a les eleccions es va presentar amb la marca blanca dels republicans, Acord Municipal, i ara l’han canviada per Acord per Ribera d’Ondara. Com que Jové va estar uns mesos de baixa per maternitat, això va provocar que el municipi tingués un alcalde accidental d’Aliança Catalana però Puig va fer al setembre uns comentaris homòfobs per les xarxes i això va provocar la seva expulsió del partit de Sílvia Orriols.

Com en l’anterior moció de censura, la sala de plens d’aquest petit poble de la Segarra s’ha omplert per seguir el ple. La diferència ha estat que en aquesta ocasió no hi havia la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, seguint la sessió, però si una nostrada delegació de càrrecs i regidors socialistes que han volgut donar suport a Sabanés en la recuperació de l’alcaldia.