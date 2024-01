La vaga a les estacions d'esquí d'FGC tanca l'hotel de Port Ainé

L’hotel Port Ainé 2000, amb 72 places a peu de pistes, va quedar ahir tancat fins demà diumenge per falta de personal. Aquest va ser un dels efectes més visibles de la primera jornada de vaga de treballadors de l’empresa Aramark en establiments d’hostaleria d’aquesta estació, la d’Espot Esquí i la de Boí Taüll. La firma de càtering dona servei en aquests tres dominis esquiables en virtut d’un contracte amb el propietari de les pistes, l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Treballadors manifestant-se en l’accés a Port Ainé i informant sobre la vaga el públic de Boí Taüll van contribuir també a fer visible el primer dia de l’aturada, que va tenir un ampli seguiment. Fonts sindicals el van situar entre el 80 per cent i el 95 per cent de la plantilla de les tres estacions, més d’un centenar de persones. Per avui està prevista la segona i última jornada de vaga, que en el cas de l’estació de l’Alta Ribagorça coincidirà amb la celebració de la cursa d’esprint de la Copa del Món ISMF Skimo Boí Taüll.L’aturada convocada pels sindicats CCOO i UGT arriba després de diverses reunions sense acord entre representants de l’empresa i de la plantilla. Aquesta demana millores salarials i en les condicions de treball, com per exemple disposar de transport fins a les estacions i uniformes adequats per al fred del Pirineu.Fonts d’Aramark van manifestar ahir el seu “total respecte pel dret de vaga dels treballadors”, encara que van lamentar “les molèsties que pugui causar aquesta situació”. Van apuntar que “hi ha una negociació oberta amb els empleats” i van recalcar la voluntat de l’empresa d’“arribar a un acord satisfactori per a les dos parts que resolgui aquesta situació com més aviat millor”. Des d’FGC, titular de les estacions on es du a terme la vaga, van declinar fer declaracions.