Aitona incorpora iglús transparents per dormir entre fruiters florits

Passar una nit sota les estrelles als camps florits d’Aitona dins d’un iglú transparent és una de les novetats que ofereix aquest any la nova edició de Fruiturisme amb el lema Aitona, la màgia del rosa. L’ajuntament instal·larà dos iglús al camp per a dos persones cada un, per 55 euros per visitant, que es podran despertar envoltats d’arbres fruiters florits. Aquesta és la principal novetat d’una campanya que començarà el primer cap de setmana de març, si el temps ho permet i comença la floració, coincidint amb la caminada popular el diumenge dia 3, va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol.

D’altra banda, Fruiturisme ha tancat un acord amb el celler Raimat per oferir degustacions de vermuts i vins i amb la firma Aitona Gourmet, que incorpora el maridatge d’oli. A més, també s’introdueix la promoció d’altres fruites a més del préssec i la nectarina com la cirera, les figues o les nous.

L’any passat van passar per la localitat unes 27.000 persones durant el mes de març comptabilitzant només les visites guiades i sense sumar els turistes que venen pel seu compte. De fet, Pujol va indicar que ja s’han rebut peticions de turoperadors japonesos i han confirmat l’assistència grups de coreans i també de turistes de Califòrnia. L’alcaldessa va assegurar que la iniciativa, que es va posar en marxa fa més de 10 anys, genera a la població uns 400.000 euros i ha permès la creació d’altres negocis de restauració i cases rurals. Una altra de les novetats d’aquesta edició que s’ha posat en marxa arran de les peticions dels visitants és la possibilitat de comprar arbres fruiters per plantar-los al jardí o a l’hort. També es manté la campanya per apadrinar un arbre.

L’èxit de la floració, que s’ha popularitzat a través de les xarxes socials, ha motivat que molts dies no hi hagi prou oferta de restauració. Per aquesta raó, aquest any es preveu que hi hagi food trucks per completar l’oferta gastronòmica. Pujol va explicar que l’objectiu del consistori és la desestacionalització d’aquesta proposta turística i convidar els visitants que facin un seguiment de l’evolució dels arbres fruiters a la tardor, ja que també ofereixen un vistós colorit, o a l’estiu, amb la recol·lecció de fruita.

Mig milió per a un mirador i un centre d’interpretació

L’ajuntament d’Aitona ha rebut més de 500.000 euros de fons europeus per a la construcció d’un centre d’interpretació de la fruita i d’un mirador a cel obert, que hauran d’estar llestos de cara al 2026. D’aquesta manera, Pujol va indicar que es vol potenciar l’oferta turística.Val a destacar que també s’han programat viatges en globus per veure el mar rosa des de l’aire i que Fruiturisme coincidirà aquest any amb el Festival Cruïlles i amb diferents visites guiades a altres enclavaments com els que ofereixen el turisme religiós en l’anomenada Cova i la casa natal del pare Palau i els espais dedicats a santa Teresa Jornet.La XII Caminada Popular en benefici del Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran el diumenge dia 3 tindrà tres recorreguts i començarà a les 9.30 del matí. L’any passat va acollir més de 250 persones.