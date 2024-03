Convocada una concentració aquesta tarda a Puigverd de Lleida contra la violència masclista

Més reaccions a la notícia de la detenció de l'alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, que ha avançat avui SEGRE. Després del comunicat de Junts, expulsant Solsona del partit i demanant la seva dimissió, ara s'ha convocat una concentració contra la violència masclista a la plaça major del municipi.

La concentració s'ha convocat aquest dissabte a les 18:30h de la tarda. En el comunicat, les convocants diuen que "davant la publicació dels fets, el teixit social de Puigverd de Lleida convoca a tothom a condemnar els fets. Al municipi no hi té cabuda la violència, en qualsevol de les seves formes. Com a poble rebutgem la violència de gènere i alcem la veu per aconseguir una societat igualitària, justa i segura per a tothom".