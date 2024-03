Alcaldessa accidental a Puigverd de Lleida per vacances de Josep Solsona, investigat

Un centenar de persones es van congregar ahir a la plaça Major de Puigverd, on es va llegir un manifest en contra de la violència de gènere.

Úrsula Barrufet és des del dilluns de la setmana passada l’alcaldessa accidental de Puigverd de Lleida a causa de les vacances del primer edil, Josep Solsona. L’alcalde va ser detingut quatre dies després, divendres, i està investigat per un presumpte delicte d’amenaces i coaccions, lesions, amenaces en l’àmbit de la violència de gènere, maltractament familiar i agressió sexual a menor d’edat.

El jutjat de guàrdia va deixar dissabte en llibertat provisional Solsona sense mesures cautelars. Tampoc va imposar ordres d’allunyament o de protecció de les presumptes víctimes, però continua investigat. Es preveu que Barrufet sigui la primera edil accidental fins al proper dia 24.

D’altra banda, l’advocada de Solsona va fer públic ahir un comunicat en el qual assegura que el primer edil es declara “innocent de tots els càrrecs que se li imputen” i demana que “es respecti el dret a la presumpció d’innocència garantit constitucionalment”.

Per la seua part, Junts per Catalunya va suspendre cautelarment la militància de Solsona a la formació i va sol·licitar que dimitís del seu càrrec. El partit va expressar consternació davant dels fets denunciats, que van considerar “molt greus”. Tant Junts com l’equip de govern de Puigverd de Lleida van mostrar tot el seu suport a la família i a les persones afectades.

Josep Solsona es va convertir en alcalde d’aquest municipi del Segrià l’agost del 2022 després de prosperar la moció de censura que va presentar Junts i el PSC contra la llavors primera edil, Sandra Barberà, de Tots Fem Puigverd (marca blanca d’ERC). En les últimes eleccions municipals, Solsona va obtenir majoria absoluta.