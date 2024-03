Reobre l'Eix Pirinenc després de gairebé 24 hores i el temporal deixa fins a 90 cm de neu

L’Eix Pirinenc (N-260) va quedar reobert ahir després del despreniment de roques que dissabte va obligar a tancar el trànsit en aquesta carretera entre la Pobla de Segur i Gerri de la Sal (Baix Pallars). La via va estar tancada gairebé 24 hores, perquè la circulació de vehicles no es va restablir fins aproximadament les 13.00 hores d’ahir i ho va fer amb pas alternatiu. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va explicar que els tècnics del ministeri de Transports van treballar ahir en aquest tram de la via i van sanejar el talús afectat. Crespín va assenyalar que el pas alternatiu es mantindrà mentre es reconstrueix la part de la calçada que la roca es va endur.

Durant el temps en què la carretera va estar tallada, els cotxes es van desviar per la via local que passa per Peramea i Montcortès i després, pel port del Cantó i la C-14. L’alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella, va assegurar en declaracions a TV3 que la primera és una carrera municipal que “no està preparada per suportar el pas de tants vehicles”.El tancament de l’Eix Pirinenc va ser la conseqüència més greu del temporal a les comarques de Lleida. Les precipitacions van deixar importants pluges i nevades, que han beneficiat l’esquí, especialment les estacions de nòrdic (vegeu la pàgina 8). Destaquen els 90 centímetres de neu nova que es van acumular entre divendres i ahir a les pistes d’esquí de Boí Taüll, mentre que a Espot i Port Ainé es van registrar 80 centímetres en el mateix període. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a Capdella van caure 60 centímetres entre divendres i dissabte; a Certascan, en cotes altes del Sobirà, 52; a Port del Comte, 41, i a la Bonaigua, 39. A més, van assegurar que va ser la nevada més important de l’hivern al vessant sud del Pirineu.Les precipitacions dels últims dies han permès també que els embassaments de la conca del Segre guanyin reserves d’aigua. En aquest sentit, Oliana i Rialb han sumat més de 3 hectòmetres cúbics des de dijous. El primer pantà està al 51,8% de la seua capacitat i el segon, al 31,4%, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).D’altra banda, la circulació per les carreteres es va normalitzar ahir a la tarda després que dissabte les cadenes fossin obligatòries per transitar per una trentena de vies. A última hora del matí encara eren necessàries a l’L-401 entre Fígols i Alinyà i Guixers i persistien els avisos per gel en sis carreteres del Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Solsonès.Durant la jornada d’ahir, les precipitacions van ser més escasses i es van registrar 4,6 litres per metre quadrat a la Granadella, i 3,5 a Seròs. Per avui es preveuen noves nevades a la Val d’Aran i el Sobirà.