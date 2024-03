Inicien les obres per renovar l'àrea comercial de l'avinguda Catalunya

L’ajuntament d’Alfarràs ha començat les obres per a la reforma de l’àrea comercial de la població que consistiran a aixecar el ferm de l’avinguda i la plaça Catalunya i la seua reconversió en espais lliures de voreres i desnivells per fer còmodes i atractives aquestes zones, segons va explicar l’alcalde, Joan Carles Garcia. Aquestes vies són el centre neuràlgic i de l’activitat comercial de la població i la seua remodelació suposarà un abans i un després en l’activitat socioeconòmica de la localitat a la zona, segons l’ajuntament, amb preferència per als vianants.

Les obres tenen un pressupost de 700.000 euros i se sufragaran amb ajudes de la Generalitat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis. L’ajuntament va iniciar fa més d’un any un procediment de contractació negociat sense publicitat per a la renovació i reurbanització de l’avinguda Catalunya amb les vuit empreses interessades a portar-la a terme per facilitar els tràmits i agilitzar els processos d’adjudicació. La contractació va quedar deserta el mes de desembre del 2022, arran de la pujada dels preus dels materials de la construcció. Aquesta intervenció compta també amb subvencions dels fons Next Generation de la Unió Europea. Va sortir a concurs, finalment, per més de 691.000 euros