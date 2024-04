La Generalitat avala que Lleida ciutat assumeixi el cost d'un abocament de gasoil a Utxesa

La Paeria de Lleida haurà d’indemnitzar amb 53.220 euros la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues per les despeses que li va generar un abocament d’hidrocarburs procedent de la xarxa de clavegueres de la ciutat a l’embassament d’Utxesa, en el qual capta el cabal per proveir 25 municipis, segons conclou un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. El vessament, causat per una obturació a la xarxa del polígon El Segre que el va dirigir al riu, i des d’allà a Utxesa en lloc de la depuradora, va ocórrer el juliol i l’agost del 2021. La detecció de l’abocament va obligar la Mancomunitat a instal·lar una barrera per evitar que l’hidrocarbur arribés a la presa d’aigua, a retirar-lo en contenidors després d’extreure’l amb camions equipats amb bombes i a efectuar durant diverses setmanes anàlisis de control de la potabilitat de l’aigua subministrada, la qual cosa li va suposar un cost de 53.220 euros, IVA inclòs.

El juliol de l’any següent, la mancomunitat va reclamar aquestes despeses a la Paeria, la qual va considerar “provada la relació de causalitat” entre “els danys patits” per la mancomunitat i “l’abocament d’hidrocarburs”, tot i que el mateix expedient inclou un informe de Serveis Urbans segons el qual “l’ajuntament no és l’autor dels abocaments d’hidrocarburs”, dels quals “es desconeix l’origen”. Finalment, el setembre de l’any passat, el nou equip municipal va demanar a la Comissió Jurídica Assessor un “informe preceptiu” que, dos anys i mig després del vessament, ratifica la responsabilitat municipal i considera “procedent estimar” la reclamació de la mancomunitat per 53.220 euros.La CHE va imposar a la Paeria l’abril del 2022 una sanció de 6.000 euros per una infracció lleu a l’instruir un expedient en el qual es declara provat “el mal estat de conservació” del sobreeixidor en el qual es va originar l’abocament, que “s’hauria evitat” si s’hagués mantingut “en bones condicions”. “La resolució estima la reclamació presentada pels danys soferts” i determina que la companyia d’assegurances que cobreix la responsabilitat civil de l’ajuntament indemnitzi a la mancomunitat amb els 53.220. “Mai no s’ha pogut demostrar l’origen de l’abocament”, van anotar, per afegir que el consistori “va acatar la resolució de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) sobre això i va completar les actuacions de millora de la xarxa de clavegueres que li va encomanar”.