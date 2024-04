ERC aposta a Lleida per l'“experiència en l'àmbit municipal”

ERC va presentar ahir la seua candidatura per Lleida per a les pròximes eleccions del Parlament del 12-M, que inclou persones amb experiència en l’àmbit municipalista i vinculades a la llengua i la cultura, l’educació, la salut o les institucions. Es tracta de Marta Vilalta; Josep Vidal; Montse Bergés; Albert Turull; Roser Bombardó; Xavier Castellana; Elisabet Lizaso; Engelbert Montalà; Marian Lamolla; Marc Martínez; Rosa Noray; Francesc Pena; Ruth Barella; Miquel Abrantes i Carme Vidal. Els republicans van triar la facultat d’Agrònoms com a escenari, ja que simbolitza “la innovació, el coneixement i el treball per la nostra terra”, va dir Vilalta, cap de llista i secretària general adjunta d’ERC, que va apuntar algunes de les polítiques impulsades pel seu partit com l’ampliació de l’hospital Arnau o la integració tarifària del transport públic entre el Pirineu i el pla. Per la seua part, el número 2 de la llista i alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, va remarcar que “els pressupostos d’Aragonès (no aprovats) contemplaven per a les comarques del Pirineu el doble d’inversió per càpita que per a la resta de Catalunya”.