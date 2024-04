El consistori oferirà als joves cinc cases de lloguer

La finca del número 1 del carrer de la Bassa, on s’habilitarà una nova casa per llogar.

Llardecans aposta fort per la lluita contra la despoblació i, entre altres accions, preveu disposar l’any 2025 de cinc habitatges de lloguer perquè els joves del municipi puguin emancipar-se i no s’hagin de traslladar a la ciutat.

La localitat té actualment 419 habitants (segons el cens de l’INE per al 2023), davant els 497 de fa deu anys i els 595 de l’any 2003. Aquestes xifres impliquen una pèrdua del 30% de la població en vint anys. L’alcalde, Xavier Mor, va explicar que un dels grans objectius del mandat és reforçar l’oferta residencial: el consistori ja té en cartera dos habitatges habilitats a l’antiga casa del metge que lloga a dos famílies del poble; ha licitat la construcció d’un altre habitatge a la finca del número 1 del carrer de la Bassa i l’any vinent en disposarà de dos més en un solar de propietat municipal. En el cas de l’habitatge que construirà aquest any, el consistori compta amb una subvenció de 100.000 euros per a les obres, el cost de les quals es calcula en 109.995 euros. Els contractes de lloguer, que prioritzen els joves veïns de Llardecans, “tenen una durada de tres o quatre anys. El que volem és oferir la tranquil·litat d’un poble que té tots els serveis i una escola amb més de 30 nens i una guarderia amb vuit més que sustenta el mateix ajuntament”, va assenyalar l’edil.

Primera fira de productes de proximitat i artesania

Amb el mateix objectiu de contrarestar la despoblació, l’ajuntament de Llardecans ha impulsat la celebració, diumenge vinent, de la primera fira de productes artesanals i de proximitat. Serà entre les 10 del matí i les dos del migdia a la plaça dels Arbres i oferirà música, un esmorzar en forma de tapes a base de brasa i tastos de productes de la zona, jocs infantils de fusta i un espectacle itinerant.L’alcalde va explicar que diferents comerços de la localitat mostraran els seus productes, entre d’altres, productors de mel, manualitats o joies artesanals. En total, més d’una vintena d’expositors tant locals com provinents d’altres punts del sud del Segrià, va assenyalar el primer edil. També hi participarà la cooperativa Verge de Loreto, que comptarà amb una parada pròpia entre els expositors. La cooperativa local produeix i comercialitza oli d’oliva verge extra amb la marca Rajolí d’Or.La fira de productes de proximitat i artesania té vocació de continuïtat i, per a Xavier Mor, es tracta de donar a conèixer i de posar a l’abast de tot el públic “moltes coses amagades” i de gran valor que ofereixen els empresaris i agricultors locals. “Cal que es faciliti que les tradicions locals deixin empremta” i es donin a conèixer, va assenyalar Mor.