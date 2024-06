Agricultors, claus per evitar els focs durant la campanya de la sega

“Dimarts vam comptabilitzar un total de divuit recol ·lectores treballant simultàniament al pla de Lleida, a les quals cal sumar embaladores i altres màquines”, comenta el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou. Un any més, El Govern ha activat la campanya de prevenció d’incendis durant la campanya de la sega del cereal.

La direcció general d’Agricultura i Ramaderia, els Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (Gepif) del departament d’Acció Climàtica i les agrupacions de defensa forestal (ADF) col· laboren per reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs de sega.

La normativa estableix que entre l’1 de juny i el 31 d’agost són obligatoris els mitjans d’extinció a les màquines, independentment del perill d’incendi en el qual es desenvolupi l’activitat. Els Agents Rurals fan parar aquelles màquines que no disposin dels mitjans d’extinció obligatoris (com extintors).

En aquest sentit, Ricou comenta que “els agricultors són conscients del perill i el compliment és molt elevat. A més, hi col·laborem i, per exemple, hem evitat que segadores hagin acabat cremant. Ens veuen com a còmplices i no com a enemics”.

Recol·lectores

Durant aquestes primeres setmanes s’han produït diversos focs relacionats amb la campanya de la sega. Un va ser a a’Aranyó, als Plans de Sió. La primera intervenció dels Gepif va ser clau perquè només cremessin 2,27 hectàrees de terreny agrícola. Un altre incendi va tenir lloc el dia 17 a Balaguer. I dilluns passat un foc va cremar 11,26 hectàrees de camps a Tudela de Segre, nucli d’Artesa de Segre. Els tres van ser causats per màquines recol·lectores.

Durant la campanya del 2023 es van produir un total de vint-i-tres incendis: vuit van ser a Lleida, tres a la Catalunya Central i dotze a Girona. D’aquests, més de la meitat van ser causats per recol·lectores i una quarta part, per embaladores.

Imatge del Pla Alfa de divendres amb els diferents nivells.Agents Rurals