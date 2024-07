Avalen el relat de la suposada violació a la Seu d'Urgell

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fiscalia va mantenir ahir l’acusació contra els dos homes sospitosos de violar l’abril del 2022 una jove a la Seu d’Urgell aprofitant-se que estava inconscient per la ingesta d’alcohol i cocaïna. En la segona i última sessió del judici, el Ministeri Públic va ratificar la petició que tots dos siguin condemnats a deu anys de presó per un delicte d’abús sexual amb penetració.

Ahir van declarar les metges forenses que van explorar la víctima després dels fets. Van explicar que van localitzar una lesió i restes de sang a l’interior de la vagina, així com un prolapse rectal compatible amb la penetració. Per la seua part, els pèrits que van analitzar les mostres recollides van relatar que van trobar restes de sang de la víctima a l’habitació on s’hauria produït la violació. Segons el seu testimoni, en uns pantalons van trobar una barreja de sang de la denunciant i un dels acusats, que es troba en presó preventiva des del 4 de maig del 2022. També van trobar semen d’aquest acusat al recte i l’anus de la víctima. Així mateix, va declarar una psicòloga de l’Equip d’Atenció a la Víctima (EATAV) que va considerar creïble el relat de la jove i va descartar que hi hagués tendència fabuladora. Va dir que la víctima presentava una memòria discontínua compatible amb un succés traumàtic, la qual cosa li va provocar també un mecanisme de dissociació. L’acusat que es troba en presó preventiva va negar els fets i va assegurar que les relacions sexuals van ser consentides. En aquest sentit, va dir que la víctima va estar conscient en tot moment. En l’últim torn de paraula, va dir que “ningú vol estar en aquesta situació”.

Els fets van tenir lloc l’abril del 2022, quan la víctima es trobava inconscient

En les seues conclusions, la Fiscalia va ratificar la seua postura que els acusats van violar la jove aprofitant el seu estat d’embriaguesa i va emfatitzar les contradiccions en la declaració de l’acusat, que en fase d’instrucció va dir que no havien tingut relacions amb penetració. Per la seua part, les defenses d’ambdós processats van demanar-ne l’absolució.