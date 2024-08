Els embassaments de Lleida alliberen 50 hm3 setmanals per l'estiatge i la demanda

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La manca de precipitacions i les elevades temperatures estan provocant un descens significatiu de les reserves d'aigua als embassaments que subministren els principals sistemes de regadiu de Lleida. Malgrat la situació d'estiatge, els pantans dels canals d'Urgell, Aragó i Catalunya, Pinyana i Segarra-Garrigues encara acumulen més de 1.400 hectòmetres cúbics d'aigua, garantint així el subministrament per a la campanya de reg actual.

Els rius es troben en una situació d'estiatge, amb episodis com el descens del cabal per sota del mínim ecològic a la capçalera del Segre a Isòvol i a la de l'Éssera a Graus. Paral·lelament, la demanda d'aigua per part dels sistemes de regadiu ha augmentat considerablement a causa de les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes. A tall d'exemple, des de mitjans de juliol, només un dia la temperatura ha baixat dels 20 graus a Alpicat, una zona que es rega tant del canal de Pinyana com del d'Aragó i Catalunya.

Tot i la situació actual, els experts asseguren que les reserves d'aigua són suficients per afrontar la campanya de reg d'enguany. Els embassaments estan alliberant un volum d'aigua setmanal superior als 50 hectòmetres cúbics per tal de satisfer la demanda dels regadius i mantenir els cabals ecològics dels rius.

Mesures de gestió hídrica

Davant d'aquest escenari, les administracions i les comunitats de regants estan aplicant diferents mesures per garantir un ús eficient i sostenible de l'aigua. Entre aquestes mesures, destaquen l'optimització dels sistemes de reg, la sensibilització dels agricultors i la coordinació entre els diferents agents implicats en la gestió hídrica de la zona.

Malgrat les dificultats derivades de la sequera i les altes temperatures, el sector agrari lleidatà confia a superar aquesta situació gràcies a la disponibilitat d'aigua emmagatzemada als pantans i a l'aplicació de bones pràctiques en la gestió dels recursos hídrics. Caldrà, però, seguir de prop l'evolució de la meteorologia i adaptar les estratègies de reg a les necessitats reals dels cultius.